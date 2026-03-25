PS Timotei Prahoveanul: Fecioara Maria, cel mai curat și mai prețios dar pe care umanitatea îl face lui Dumnezeu

„Fecioara Maria reprezintă cel mai curat, mai important, mai prețios dar pe care umanitatea îl face lui Dumnezeu”, a spus miercuri Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie de sărbătoarea Bunei Vestiri la hramul istoric al Parohiei „Sf. Anton” – Curtea Veche, cea mai veche comunitate parohială din Capitală.

Preasfinția Sa a subliniat că Maica Domnului s-a dedicat Domnului din copilărie, unica ei dorință fiind să-I slujească lui Dumnezeu.

Crearea din nou a lumii printr-un „Fie!”

„Momentul de la Nazaret poate fi înțeles deplin doar de cei care își pun nădejdea în Dumnezeu și care au credință puternică”, a explicat ierarhul, care a clarificat și semnificația crucială a acceptului Fecioarei ca Fiul lui Dumnezeu să Se zămislească din umanitatea ei.

„Părinții Bisericii ne spun că, atunci când Maica Domnului a rostit cuvântul: Fie mie după cuvântul tău, s-a creat din nou lumea, după momentul de la începutul zidirilor, când Dumnezeu a spus același cuvânt: Să fie lumină.”

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a subliniat că sărbătoarea Bunei Vestiri ne pune înainte spre învățătură „credința celor care au pregătit acest moment, amintiți în Capitolul 1 al Evangheliei după Sfântul Luca,” precum și „smerenia pe care Părinții Bisericii au învățat-o în primul rând de la Maica Domnului”.

Să cinstim femeia creștină

„Biserica cinstește în această zi, așa cum cinstește și în Duminica Mironosițelor, pe femeile creștine”, a amintit părintele episcop vicar. Preasfinția Sa a explicat și ce înseamnă o femeie creștină.

„O femeie creștină își crește pruncii în frică de Dumnezeu. O femeie creștină se roagă. O femeie creștină nu lipsește de la liturghie. O femeie creștină nu uită să privească în jurul ei, fie că are în jur prunci, rudenii sau chiar necunoscuți. O femeie creștină respectă credința neamului ei. Și o femeie creștină transmite această credință mai departe.”

„De aceea, Buna Vestire este și prilejul de a cinsti mamele, bunicele, rudeniile și chiar necunoscutele din preajma noastră”, a subliniat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Ierarhul a îndemnat credincioșii să aprecieze „valoarea femeilor cu adevărat creștine, a celor care ne dau lecții tuturor, inclusiv slujitorilor Bisericii, prin credința și râvna lor – a celor care constituie nădejdea Bisericii împreună cu pruncii lor, cu familiile lor”.

„Fecioara îmbrăcată cu soarele”

În finalul omiliei, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a reamintit curăția și strălucirea spirituală a Maicii Domnului, menționând că în Cartea Apocalipsei ea este numită Fecioara îmbrăcată în lumină sau, în altă traducere, Fecioara îmbrăcată cu soarele.

„O rugăm, așadar, pe Maica Luminii și pe Fecioara îmbrăcată în lumină să ocrotească întreaga Biserică și să ne ocrotească și pe noi și în chip deosebit să ocrotească familiile creștine, femeia creștină”, a încheiat Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Despre Biserica de la Curtea Veche

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul i-a avut alături în slujire pe slujitorii comunității: părintele paroh Gheorghe Zaharia, părintele Ciprian-Florin Apetrei, părintele Florin-Iulian Scuturoiu și părintele Bogdan Nedelcu.

Biserica Domnească „Sfântul Anton” – Curtea Veche este cea mai veche din București, datând din 1559. În ea erau unși domnitorii, astfel că între zidurile ei au înălțat rugăciuni Mihai Viteazul, Matei Basarab, Șerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu și alți domni.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru