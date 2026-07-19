PS Timotei Prahoveanul la Catedrala Patriarhală: Dincolo de încercările vieții, există oameni care au comoara credinței

„Cei doi orbi din Evanghelia de astăzi ne arată nouă tuturor că, dincolo de încercările vieții, există oameni care au o comoară de preț, care este credința”, a spus duminică Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor la Catedrala Patriarhală.

Preasfinția Sa a explicat că Evanghelia Duminicii a 7-a după Rusalii vorbește despre Hristos ca Lumină a lumii și despre vindecarea a doi orbi, urmată de tămăduirea unui om mut și surd, aflat sub stăpânire demonică.

„În orice situație ne-am afla noi, privirea noastră trebuie îndreptată doar către Cel care este Lumina lumii”, a subliniat ierarhul.

Vedere interioară puternică

Pornind de la vindecarea orbului din naștere, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a subliniat că există o vedere mai puternică decât cea fizică.

„Evanghelia de astăzi ne vorbește despre oameni care nu aveau vederea fizică, dar care aveau o foarte puternică vedere sau privire interioară, lăuntrică. Nu vedeau pe Cel care Se apropia de ei, pe Cel care era aproape, pe Cel care este pretutindeni, dar Îl simțeau”.

Ierarhul a amintit că Sfântul Ioan Gură de Aur îi numește „evangheliști” pentru că au vorbit despre minunea pe care au trăit-o și îi prezintă drept modele de stăruință.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a pus în contrast bucuria oamenilor vindecați cu atitudinea fariseilor, care au atribuit puterii demonice minunile săvârșite de Hristos: „Fiecare scoate din inima lui ceea ce are. Omul bun scoate cele bune. Omul rău nu poate scoate decât rele”.

O orbire mult mai gravă

Preasfinția Sa a explicat că lipsa vederii trupești nu reprezintă cea mai gravă formă de orbire: „Cea mai grea orbire este a mea și a fiecăruia dintre noi. Dacă eu nu pot să-L văd pe Dumnezeu, dacă eu nu văd lumina din celălalt, înseamnă că sunt asemenea celor despre care Mântuitorul vorbea, spunându-le că unii văd, dar sunt orbi”.

Episcopul vicar a oferit exemplul Sfântului Apostol Pavel, care, înainte de convertire, îi prigonea pe creștini. Întâlnirea cu Hristos pe drumul Damascului i-a schimbat însă viața, iar fostul prigonitor a devenit propovăduitor al Evangheliei.

„Evanghelia de astăzi ne îndeamnă să nu avem astfel de priviri piezișe, ci să fim luminați. Iar dacă nu suntem, să devenim. Pentru că cei care privesc spre Lumină devin și ei fii ai Luminii”, a îndemnat la final PS Timotei Prahoveanul.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro