PS Timotei la Biserica Liceului Teologic din Satu Mare: Sutașul ne oferă un exemplu impresionant de credință și smerenie

„Sutașul ne oferă un exemplu impresionant de credință și smerenie”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, la Biserica Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la invitația Părintelui Gabriel Groza, directorul instituției de învățământ. Episcopul Timotei a evidențiat iubirea pe care sutașul din Capernaum a arătat-o față de sluga sa.

„Sutașul din Evanghelia acestei duminici se dovedește a fi un adevărat model de iubire și credință. Deși era ofițer al armatei romane și avea autoritate asupra multor oameni, el și-a iubit sluga și a purtat grijă de suferința acesteia”.

„Prin această atitudine, sutașul împlinea porunca dumnezeiască: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, chiar dacă nu făcea parte din poporul ales”, a spus Preasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Gabriel Groza a mulțumit Preasfințitului Părinte Timotei pentru prezența în mijlocul comunității și pentru darul oferit – o bederniță cu chipul Mântuitorului, realizată în atelierele Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Ierarhul a primit, din partea instituției de învăățământ teologic, un portret realizat de un elev al clasei a XI-a.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei