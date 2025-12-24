PS Teofil Trotușanul s-a rugat alături de copiii unui centru de zi din Roman

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, s-a rugat luni alături de copiii de la Centrul de servicii rezidențiale și de zi din Roman.

În contextul sărbătorii Nașterii Domnului, beneficiarii centrului și personalul instituției au participat la Taina Sfântului Maslu oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

Ierarhul le-a oferit sfaturi duhovnicești, a binecuvântat întreaga comunitate a așezământului și i-a felicitat pentru activitatea desfășurată.

Momentele de rugăciune s-au încheiat cu un concert de colinde susținut de copii sub coordonarea pr. Mădălin Prisecaru, slujitorul Paraclisului „Buna Vestire” din cadrul centrului.

În spiritul sărbătorilor de Crăciun, Preasfințitul Părinte Teofil le-a oferit daruri colindătorilor.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului