PS Teofil Trotușanul: Să ne rugăm cu smerenie și să cerem cu inimă bună și pentru cei care sunt în suferință

„Să ne rugăm cu smerenie și să cerem cu inimă bună și pentru cei care sunt în suferință și nu se pot ruga”, a îndemnat duminică Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, împreună cu Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului.

Pornind de la pericopa evanghelică despre vindecarea slugii sutașului din Capernaum, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a subliniat credința, smerenia și discernământul ofițerului roman.

„Prin venirea înaintea lui Iisus acest ofițer roman, care avea în subordinea lui o sută de soldați, recunoaște puterea lui Dumnezeu, recunoaște că, deși el era stăpânitor și poruncea soldaților, puterea lui era limitată și recunoaște în Iisus o putere mai mare decât cea omenească”.

Credința sutașului, pildă de urmat

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a explicat că refuzul sutașului de a-L primi pe Hristos în casa sa nu exprimă lipsă de încredere, ci o profundă smerenie și respect față de Legea iudaică.

„Moment în care Mântuitorul Hristos se oprește și exclamă că nu a găsit atâta credință nici măcar în Israel. Îl dă așadar exemplu celor care erau de față, fiilor lui Israel, de la care se aștepta să fie oameni fideli și credincioși lui Dumnezeu”.

Preasfinția Sa a arătat că sutașul a înțeles că Hristos lucrează cu puterea lui Dumnezeu: „De aceea, sutașul Îi spune lui Iisus: Zi doar un cuvânt și se va vindeca sluga mea. Adică recunoaște că Iisus era trimisul unui Împărat mai mare. Așa cum ascultau de el soldații, tot așa recunoaște că de Iisus ascultau duhurile și chiar boala putea să plece dacă El poruncea”.

Această mărturisire reprezintă o dovadă a credinței autentice și o chemare adresată tuturor celor care doresc să-L urmeze pe Hristos.

Puterea rugăciunii

Ierarhul a subliniat darul primit de creștini prin Taina Sfântului Botez și responsabilitatea folosirii cuvântului în rugăciune.

„Atunci când venim în Sfânta Biserică și ne închinăm, noi Îl chemăm pe Dumnezeu să lucreze împreună cu noi. De aceea, puterea cuvântului și a rugăciunii se face în numele lui Dumnezeu”.

„Să fim conștienți că atunci când noi spunem o rugăciune, noi grăim în numele lui Dumnezeu. Prin botez am primit pecetea de a ne numi fii ai lui Dumnezeu după har. De aceea am fost învestiți cu această putere să ne rugăm și să folosim cuvântul care este încărcat de multă putere duhovnicească”, a mai spus Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

În cadrul slujbei, diaconul Vasile Nunu a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Huțu din județul Bacău.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului