Dumnezeu coboară unde este chemat: PS Teofil Trotușanul la Schitul Izvorul Berheciului

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat miercuri Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite la Schitul „Sfânta Împărăteasă Olga” și „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul” de la Izvorul Berheciului, județul Bacău.

Din sobor au făcut parte arhim. Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, și protos. Mina Crețu, duhovnicul obștii monahale coordonate de schimonahia Modesta Bujor.

Rugăciune pentru pacea lumii

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a subliniat că rugăciunea obștii monahale de aici poate mijloci revărsarea păcii și milostivirii lui Dumnezeu asupra creștinilor.

„În perioada de post, noi cerem iertare de la Dumnezeu prin nevoința pe care o facem, încercând să câștigăm mila lui Dumnezeu, iar aici, în sfânta mănăstire, cred că această rânduială este ținută de măicuțe și de părintele Mina cu mai multă atenție, iar rostul și efectul acestor rugăciuni se simt și se văd, pentru că în locul unde Dumnezeu este chemat, El Se coboară, Se sălășluiește și aduce pacea Lui”, a spus ierarhul.

„Ne-am simțit aici în liniște și pace, în această poiană binecuvântată, și nădăjduim ca aceste rugăciuni să continue și Dumnezeu să le primească și să Se milostivească asupra noastră și asupra lumii.”

Lumină pe calea spre Înviere

În încheiere, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a vorbit despre Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite ca lumină călăuzitoare pentru creștini în călătoria duhovnicească din timpul postului.

„Liturghia Darurilor pe care am săvârșit-o este o prevestire a luminii Învierii, de aceea, când ieșim cu lumina din Sfântul Altar rostim: Lumina lui Hristos luminează tuturor! Deci ni se vestește că El este Lumina noastră și pentru aceasta căutăm cu ochii către lumina cea duhovnicească”, a spus părintele episcop vicar.

„Să aveți pururea înaintea ochilor lumina duhovnicească a lui Hristos, către ea să vă îndreptați pașii, El să vă călăuzească și să vă binecuvinteze și dacă mai șchiopătăm din cauza neputințelor omenești, tot mâna Domnului să fie asupra noastră și să ne ridice și să ne ajute să mergem înainte!”

Despre schit

Așezământul monahal de la Izvorul Berheciului a fost înființat în 2009, din bunăvoința unor credincioși evlavioși, un mic paraclis în cadrul unui așezământ monahal, inițial metoc al mănăstirii băcăuane „Buna Vestire” din Tisa Silvestri. Biserica a fost sfințită în 2012, iar din 2014 metocul a devenit schit.

Episcop vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a sfințit, în 2022, agheasmatarul, altarul de vară și celelalte lucrări care au întregit ansamblul monahal.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului