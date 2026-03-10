PS Teofil Trotușanul îndeamnă la solidaritate: Luați patul de suferință al prietenilor și duceți-l la Domnul

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a îndemnat duminică la ajutorarea semenilor aflați în grele încercări: „Luați patul de suferință al prietenilor dumneavoastră, ridicați-l și duceți-l în fața Domnului”.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de la Mănăstirea Runc din Buhuși, județul Bacău.

Ierarhul a subliniat puterea rugăciunii făcute pentru aproapele și importanța conștientizării consecințelor păcatului în viața omului.

„Prin credința celor din jurul nostru se pot mântui și vindeca semenii. Adică este un temei și un îndemn la o rugăciune în comun, a unora pentru alții. Cum facem și aici, în biserică, atunci când venim. Noi venim duminica și în sărbători în casa lui Dumnezeu să ne rugăm unii pentru alții și unii împreună cu alții”.

Să purtăm în rugăciune suferința aproapelui

Ierarhul a explicat că porunca Mântuitorului adresată celui vindecat de a-și lua patul reprezintă un îndemn de a nu uita niciodată cauza suferinței din care a fost ridicat: „Sfinții Părinți tâlcuiesc și spun că porunca lui Iisus adresată omului vindecat de boală de a-și lua patul era canonul lui ca să nu uite niciodată că el ajunsese în boală din cauza păcatelor”.

Patul purtat de cel vindecat devine un semn al aducerii aminte: „Să nu uiți că păcatele te țintuiesc la pat. Poartă-ți în continuare canonul și dă slavă lui Dumnezeu că te-ai ridicat din această suferință”.

Episcopul vicar a evidențiat rolul credinței celor din jur în vindecarea și mântuirea aproapelui și a îndemnat la rugăciune pentru cei aflați în încercări sau pentru cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu.

„Evanghelia de astăzi ne îndeamnă să ne rugăm pentru cei care au nevoie de Dumnezeu. Mare faptă bună este atunci când noi ne rugăm și pentru cei care I-au întors spatele lui Dumnezeu. Cei care se află departe de El, cei care suferă, cei care sunt încercați. Această rugăciune pentru cei rătăciți are mare trecere înaintea lui Dumnezeu”.

Rugăciunea, cale spre vederea luminii necreate

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a subliniat rolul Sfântului Grigorie Palama în înțelegerea valorii rugăciunii.

„Sfântul Grigorie Palama a dat mărturie despre faptul că rugăciunea aceasta poate să ajute pe orice om, nu doar pe călugări, să ajungă să se îndulcească de vederea luminii celei necreate, care nu este ființa lui Dumnezeu, ci este o energie care ni se împărtășește nouă oamenilor”, a spus Preasfinția Sa.

„Noi nu putem să-L cuprindem pe Dumnezeu în infinitatea Lui, dar, pentru că purtăm chipul Lui, Dumnezeu nu ne-a lăsat văduviți și ne-a dăruit această lucrare a energiei necreate pe care o primim prin Sfintele Taine și mai ales prin rugăciunea curată”.

Ierarhul a încheiat prin a-i îndemna pe cei prezenți să folosească perioada Postului Mare ca timp de pregătire duhovnicească pentru Învierea Domnului: „Vă doresc să petreceți această perioadă a postului în primul rând în rugăciune, în smerenie și în fapte bune”.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului