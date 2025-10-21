PS Siluan și PS Damaschin Dorneanul s-au întâlnit cu tinerii români din Ungaria

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, s-au întâlnit luni cu elevii Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a susținut o conferință despre rolul credinței în viața tinerilor și importanța orei de religie în formarea lor morală și spirituală. Ierarhul i-a îndemnat să fie puternici în fața provocărilor și să-și clădească viața pe temelia credinței:

„Viața nu-i ușoară. Dacă vine cineva și vă promite o existență care e roz în întregimea ei, să știți că este un mincinos. Viața este o datorie grea”, a spus episcopul vicar.

„Trecem prin viață frumos dacă trecem cu bărbăție, cu curaj, cu credință”, a adăugat Preasfinția Sa.

Pornind de la exemplul biblic a lui Iosif, episcopul vicar a evidențiat faptul că, prin ajutorul lui Dumnezeu, omul poate depăși ispitele și greutățile vieții, oricât de mari ar fi acestea.

Imn de încurajare

Episcopul Ungariei, a arătat că prezența Preasfinției Sale Damaschin Dorneanul a fost o adevărată binecuvântare pentru întreaga comunitate: „Cred că este bucuria și semnul cel mai mare că această vizită a Preasfinției Sale Damaschin Dorneanul la noi și-a atins ținta”.

Directoarea liceului, Maria Gurzău Czegledi, i-a mulțumit episcopului vicar pentru întâlnirea cu elevii, subliniind impactul mesajului transmis: „Mie mi s-a părut ca un imn de încurajare și cred că tuturor elevilor le-a plăcut, pentru că ați atins esența vieții”.

După conferință, cei doi ierarhi, însoțiți de clerici și de conducerea liceului, au vizitat sălile de clasă, căminul elevilor, sala de sport și biblioteca, unde au fost prezentate noile manuale în limba română. Vizita s-a încheiat cu o agapă oferită din partea instituției.

Cei doi ierarhi au oficiat cu o zi înainte Sfânta Liturghie în biserica Parohiei din Micherechi, Ungaria, slujbă care a marcat încheierea Zilelor Ortodoxe din localitate, manifestare ajunsă la a șasea ediție.

Foto credit: Episcopia Ungariei