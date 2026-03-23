PS Siluan a slujit la hramul Parohiei Neuburg, din Germania: Ne-am simțit ca acasă

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, a slujit sâmbătă în Parohia „Buna vestire a Maicii Domnului și Sfinții Împărați Constantin și Elena”, din Neuburg, Germania, care și-a sărbătorit cu anticipație hramul.

Sărbătoarea a început vineri seara, când Preasfinția Sa a oficiat Sfântul Maslu.

Ziua de sâmbătă a început cu Acatistul Buneivestiri, după care PS Siluan a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul său, Episcopul Ungariei a vorbit despre Sfânta Fecioară Maria și întruparea Fiului lui Dumnezeu.

De asemenea, ierarhul le-a amintit credincioșilor importanța păstrării dreptei credințe și participarea la slujbele Bisericii.

O mică Românie

PS Siluan a remarcat a remarcat dinamismul și diversitatea parohiei din Neuburg.

„Cu multă bucurie am răspuns invitației părintelui Chira, am participat la această sărbătoare a hramului, alături de mai mulți părinți din împrejurimi. Bucuria noastră cea mai mare a fost să vedem o comunitate ortodoxă să se organizeze, în această biserică veche. Sunt credincioși de diferite vârste, mulți copii, oameni aflați mai demult aici, astfel încât ne-am simțit ca acasă”.

„Ne rugăm bunului Dumnezeu ca oriunde se află credincioși ortodocși români, aceștia să-și păstreze credința și amprenta lor românească, atât de frumoasă, oriunde ar fi și ar trăi pe fața acestui pământ”, a spus PS Siluan la Trinitas TV.

Praznicul s-a încheiat cu o agapă frățească, pregătită de membrii comunității.

Istorie tânără

Parohia din Neuburg s-a înființat în urmă cu doi ani și jumătate, iar din 24 decembrie 2023 este păstorită de părintele Constantin Chira.

Printre preocupările parohiei se numără ajutorarea familiilor nevoiașe din România, în special a celor din satele izolate aflate în Munții Apuseni.

Foto credit: Episcopia Ungariei

