PS Samuel Bistrițeanul, la sărbătoarea Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”: Sfânta Ecaterina să vă fie model

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a participat, alături de elevii și profesorii Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, la sărbătoarea Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, unul dintre ocrotitorii instituției școlare.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, la care au participat peste o mie de elevi și profesori. În cuvântul său, PS Samuel Bistrițeanul a explicat de ce Sfânta Muceniță Ecaterina este socotită protectoarea tuturor tinerilor studioși și a profesorilor acestora: iubea învățătura.

„În primul rând, aș vrea să vă spun că Sfânta Ecaterina a fost o iubitoare de învățătură; a iubit învățătura. A avut chiar, să spun așa, un zel pentru studiu. Așa cum vă spuneam, a citit tot ce se putea din literatura vremii respective. Și nu doar literatură, a învățat și matematică, și medicină, și filozofie, și limbi străine”.

„Pentru asta, Sfânta Ecaterina este socotită protectoarea tuturor tinerilor studioși și a profesorilor care îi învață pe copii”, a spus Părintele Episcop vicar.

Să fim înțelepți!

Ierarhul le-a explicat tinerilor că înțelepciunea nu este sinonimă cu inteligența.

„Să știți că înțelepciunea nu e tot una cu inteligența. Ea a fost o tânără inteligentă, dar nu doar inteligentă, ci și înțeleaptă. Înțelepciunea vine de la Dumnezeu”.

„Scriptura spune: Domnul dă înțelepciune și din gura Lui izvorăsc știința și prevederea, iar începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Cine nu are înțelepciune să ceară de la Dumnezeu — și o va primi”, a mai adăugat acesta”.

Sfânta Ecaterina – model din toate punctele de vedere

PS Samuel Bistrițeanul i-a îndemnat pe elevii prezenți să o ia drept model pe Sfânta Muceniță Ecaterina.

„Dacă vreți să o cinstiți într-un mod plăcut pe Sfânta Ecaterina, să-i urmați exemplul, să o luați ca model. Să știți că noi, toți oamenii, avem nevoie de modele în viață. Și iată că școala noastră vă pune la dispoziție unul dintre cele mai bune și mai frumoase modele: pe Sfânta Ecaterina.

„Model de dragoste pentru învățătură și știință, model de înțelepciune și model de adevărată frumusețe, care este frumusețea sufletului”.

„Așa că eu la asta vă îndemn: să o cinstiți pe Sfânta Ecaterina urmându-i exemplul și rugându-vă ei, ca Dumnezeu să-Și reverse harul Său și peste voi, să fiți și voi râvnitori la învățat, iubitori de înțelepciune și cât mai frumoși, în primul rând cu sufletul, căci atunci veți fi frumoși și la trup”, a mai transmis Preasfinția Sa.

Foto credit: Mitropolia Clujului

