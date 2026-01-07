PS Paisie Sinaitul: Sf. Ioan Botezătorul, semnul unei rugăciuni ascultate și al unei lucrări tainice a lui Dumnezeu

„Sfântul Ioan Botezătorul este, încă de la început, semnul unei rugăciuni ascultate și al unei lucrări tainice a lui Dumnezeu”, a spus miercuri Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal.

Ierarhul a vorbit, în prima parte a omiliei sale, despre copilăria ultimului proroc așa cum apare ea din Evanghelie și din Sfânta Tradiție.

Prefigurare a monahismului

A amintit că Sfânta Scriptură ne spune că mâna Domnului era cu el, iar copilul creștea și se întărea cu duhul, precum și faptul că, după masacrul inocenților comis de Regele Irod, Sf. Ioan Botezătorul a crescut în pustie.

„Pustia devine pentru Ioan școala lui Dumnezeu. Acolo se formează ca om al rugăciunii, al postului, al libertății interioare. De aceea, Sfântul Ioan este văzut pe bună dreptate ca o prefigurare a monahismului și a vieții ascetice a Bisericii”, a precizat Preasfinția Sa.

„Când vine vremea arătării sale, Ioan iese la propovăduire în părțile Iordanului și cheamă poporul la pocăință: Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor. Predica sa este directă, aspră, necruțătoare, dar dreaptă.”

Lecția de smerenie

„Culmea misiunii sale este momentul Botezului Domnului”, a mai explicat părintele episcop vicar patriarhal. „De aici înainte, lumina lui Ioan începe să se micșoreze, iar Lumina adevărată, care este Hristos-Domnul, începe să crească.”

„Aceasta este marea lui lecție, predată ucenicilor săi și tuturor: Acela (Hristos) trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Sfântul Ioan nu se agață de ucenici, nu-și apără prestigiul, nu se teme să fie uitat”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„Bucuria lui este să-L audă pe Hristos propovăduind și să știe că oamenii Îl urmează.”

Viața Sf. Ioan Botezătorul, icoană a Bisericii

Preasfinția Sa a spus că tocmai această smerenie îl conduce, în cele din urmă, la martiriu.

„Ioan nu face compromisuri cu păcatul, nici măcar în fața puterii politice. El mustră nedreptatea și imoralitatea și plătește cu viața. Moare într-o temniță întunecată, decapitat din porunca unui rege laș, ca urmare a unui păcat rușinos”, a spus ierarhul.

Astfel, „viața Sfântului Ioan Botezătorul este icoana Bisericii. Ca și Ioan, Biserica există pentru a-L vesti, pentru a-L mărturisi pe Hristos, nu pe sine”.

„Biserica nu se proclamă pe sine, nu-și promovează o ideologie proprie. Biserica există ca să mărturisească pe Dumnezeu-Cuvântul, chiar și cu prețul martiriului, așa cum s-a întâmplat cu Ioan Botezătorul și cu sfinții Bisericii de multe ori de-a lungul istoriei”, a explicat episcopul vicar patriarhal.

„Într-o lume a păcatului, Sfântul Ioan Botezătorul plătește cu prețul vieții sale pământești propovăduirea pocăinței, a sfințeniei și a dreptății. De aceea, Sfântul Ioan Botezătorul este simbol anticipat al pătimirii martirilor și misionarilor creștini, până în zilele noastre, ponegriți, prigoniți, sau uciși pentru propovăduirea Evangheliei lui Hristos.”

„Sfântul Ioan Botezătorul ne învață curajul adevărului, smerenia slujirii și fidelitatea până la capăt. Să-l rugăm să ne ajute să fim creștini care nu se caută pe sine, ci Îl mărturisesc pe Hristos în lume”, a concluzionat Preasfinția Sa.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a slujit miercuri la Paraclisul Catedralei Naționale împreună cu Arhim. Ciprian Grădinaru, Mare Eclesiarh, cu Arhim. Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator la Atelierele Patriarhiei Române, și cu părinți slujitori ai sfântului lăcaș.

Foto credit: Paraclisul Catedralei Naționale