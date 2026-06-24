Sfântul Ioan Botezătorul ne învață să facem loc Domnului Hristos în viața noastră, explică PS Paisie Sinaitul

„Sfântul Ioan Botezătorul ne învață să facem loc Domnului Hristos în viața noastră”, a explicat miercuri Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfinția Sa a evidențiat misiunea unică a Sfântului Ioan Botezătorul în istoria mântuirii și actualitatea mesajului său.

„Nașterea Sfântului Ioan nu este doar un eveniment familial, ci începutul unei lucrări dumnezeiești care pregătește venirea lui Hristos în lume”.

Pornind de la relatarea Evangheliei după Luca, ierarhul a subliniat credința și răbdarea drepților Zaharia și Elisabeta, care au primit darul nașterii unui fiu la bătrânețe: „Vedem aici că Dumnezeu ascultă rugăciunea, chiar și atunci când răspunsul pare întârziat”.

„Zaharia și Elisabeta nu au încetat să creadă, deși ani de-a rândul au purtat povara neîmplinirii. Prin viața lor învățăm că Dumnezeu lucrează la timpul potrivit și că răbdarea credinței nu rămâne niciodată fără rod”.

Prorocul care a pregătit calea Domnului

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a explicat semnificația numelui primit de pruncul vestit de Arhanghelul Gavriil și misiunea pe care a avut-o.

„Ioan înseamnă Dumnezeu dă har. Dumnezeu Își amintise deja de robii Săi și acum revărsa asupra lor harul Său. În Sfânta Scriptură, numele exprimă adesea chemarea și lucrarea unei persoane. Ioan este omul harului dumnezeiesc, ales să pregătească venirea lui Mesia”.

„Sub inspirația Duhului Sfânt, Zaharia rostește atunci o profeție despre fiul său: Iar tu, pruncule, proroc al Celui Preaînalt te vei chema, că vei merge înaintea feței Domnului ca să gătești căile Lui. Aceste cuvinte rezumă întreaga misiune a Sfântului Ioan Botezătorul. El nu va vorbi despre sine, ci despre Hristos”, a adăugat Preasfinția Sa.

Ierarhul a arătat că Sfântul Ioan Botezătorul a avut un loc unic în istoria mântuirii: „Este ultimul și cel mai mare dintre prorocii Vechiului Testament. El este puntea dintre Vechiul și Noul Legământ”.

Referindu-se la viața ascetică a Înaintemergătorului Domnului, Preasfinția Sa a arătat că pustia a fost locul în care acesta s-a format prin rugăciune, post și înfrânare, pregătindu-se pentru misiunea sa: „Viața lui simplă și aspră avea să devină mai târziu model pentru marii nevoitori ai Bisericii”.

Model al pocăinței și smereniei

Episcopul vicar patriarhal a explicat că mesajul propovăduit de Sfântul Ioan pe malurile Iordanului rămâne actual: „El nu oferea oamenilor teorii complicate, ci îi chema la schimbarea vieții”.

„Pocăința despre care vorbește Sf. Ioan nu înseamnă doar regret pentru păcate, ci schimbarea minții și a vieții. Ea presupune întoarcerea omului către Dumnezeu și înnoirea inimii. Acesta este mesajul care rămâne actual și astăzi. Lumea se schimbă, dar nevoia omului de pocăință rămâne aceeași”.

Preasfinția Sa a amintit că, deși era respectat și urmat de mulți oameni nu a căutat niciodată propria slavă, ci s-a bucurat de venirea Mântuitorului: „Adevărata măreție nu stă în a fi în centrul atenției, ci în a-L arăta pe Hristos celorlalți”.

„Ceea ce impresionează cel mai mult în viața sa este smerenia. Când ucenicii săi i-au spus că tot mai mulți oameni merg la Iisus, Ioan nu s-a întristat și nu a devenit invidios. Dimpotrivă, a răspuns cu bucurie: Cel ce are mireasă este mirele, iar prietenul mirelui se bucură când îi aude glasul”.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a încheiat cu un îndemn la a urma virtuților Înaintemergătorului Domnului: „Să ne ajute Bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, să creștem în credință, în pocăință și în smerenie”.

Foto credit: Paraclisul Catedralei Naționale