PS Paisie Sinaitul: Hristos ne cheamă să răscumpărăm vremea

„Hristos ne cheamă să răscumpărăm vremea, să facem din fiecare început un prilej de întoarcere și de înnoire. Timpul nu este doar ceva ce trece, ci este un dar care poate deveni cale de mântuire”, a spus miercuri seară Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal.

„Pentru noi, creștinii, timpul nu este o simplă succesiune de zile, ci un dar al lui Dumnezeu, o șansă de întâlnire cu El, de a câștiga viața veșnică”, a mai spus Preasfinția Sa.

Hristos, plinirea timpului

„Prin întrupare și naștere, Hristos nu este doar prezent în timp, ci El este plinirea timpului, sensul istoriei și al vieții noastre. Prin El, fiecare clipă poate deveni început de mântuire.”

În acest sens, Preasfinția Sa a amintit că tâlharul de pe cruce „a răscumpărat într-o clipă, printr-o singură rugăciune smerită, tot timpul vieții sale pierdut”.

Marea schimbare începe din inimă

Episcopul vicar patriarhal a explicat că smerenia este de fapt marea forță care schimbă lumea, deoarece cei smeriți se pun în ascultare și primesc mai ușor gândul lui Dumnezeu.

„Când Dumnezeu a voit să înnoiască lumea căzută în păcat, a făcut-o prin Fiul Său”, a amintit Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„Și nu a început această înnoire nici de la templul măreț, nici de la împărați puternici, ci de la sânul unei femei smerite și sărace, din rândul poporului. Este extraordinară această alegere a lui Dumnezeu! El nu schimbă istoria prin intermediul oamenilor puternici, ori ai instituțiilor civile sau religioase, ci pornind de la o femeie simplă dintr-o familie săracă, aflată undeva la periferia imperiului.”

„Prin Maica Domnului și prin dreptul Iosif, Dumnezeu a arătat că marea schimbare începe din inimă, din ascultare, din smerenie”, a subliniat ierarhul.

„Să învățăm și noi din acest mod de a prefera al lui Dumnezeu! De a alege smerenia și de a face din ea lucruri mărețe. Pentru că lucrurile simple, oamenii smeriți, poartă în ei o forță de înnoire mai mare decât putem bănui. De aceea Scriptura ne îndeamnă mereu să nu ne punem nădejdea în cei puternici ai acestei lumi, ci în Dumnezeu.”

Familia, primul loc unde Hristos e chemat să locuiască

Părintele episcop vicar patriarhal a amintit că anul 2026 a fost dedicat de Biserica Ortodoxă Română pastorației familiei creștine: „Nu întâmplător: pentru că familia este locul în care credința se învață prin gesturi simple – prin rugăciunea de seară, prin iertare, prin răbdare, prin dragoste jertfelnică”.

„Familia este biserica de acasă, este primul loc unde Hristos este chemat să locuiască.”

„Să-L rugăm pe Domnul ca anul care începe să fie un an al întăririi familiilor, al iertării și al păcii în casele noastre, al rugăciunii împreună și al grijii unii față de alții. Să ne ajute Dumnezeu să redescoperim frumusețea timpului trăit împreună, sub binecuvântarea Lui”, a mai spus Preasfinția Sa.

„Să încredințăm în noul an, viața noastră și familiile noastre lui Hristos, Împăratul veacurilor, rugându-L să ne dăruiască sănătate, pace, înțelegere, bucurie și mântuire. Hristos-Domnul să fie cu noi în fiecare zi a anului 2026 și să ne învețe să trăim timpul ca pe un dar al iubirii Sale. Amin!”

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a oficiat miercuri noaptea Slujba trecerii dintre ani la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, împreună cu Arhim. Ciprian Grădinaru, mare eclesiarh al sfântului lăcaș, cu Arhim. Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator și directorul Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române, cu Părintele Consilier Patriarhal Ionuț Dragomir și cu ceilalți părinții slujitori ai sfântului lăcaș.

Sursa foto: Paraclisul Catedralei Naționale