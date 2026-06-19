Să redescoperim puterea rugăciunii, frumusețea smereniei și dorul după Dumnezeu, îndeamnă PS Paisie Sinaitul

„Să redescoperim puterea rugăciunii, frumusețea smereniei și dorul după Dumnezeu”, a îndemnat vineri Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul Mănăstirii Antim, cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Paisie cel Mare.

Ierarhul a arătat că sfântul și-a dedicat întreaga existență lui Dumnezeu prin rugăciune, smerenie și iubire față de aproapele: „Viața lui ne arată că Evanghelia nu este doar o învățătură frumoasă, ci o realitate care se împlinește în cei care o trăiesc cu adevărat”.

Referindu-se la nevoințele sfântului, Episcopul vicar patriarhal a subliniat că acesta „nu căuta slava oamenilor, ci prezența lui Dumnezeu”, iar pentru curăția sufletului și dragostea sa față de Hristos a fost învrednicit de daruri duhovnicești deosebite.

„Pentru această curăție a sufletului și pentru dragostea sa față de Hristos, Dumnezeu l-a învrednicit de o mare binecuvântare. Tradiția Bisericii ne spune că Mântuitorul Iisus Hristos i S-a arătat în chip minunat, întărindu-l și descoperindu-i voia Sa”.

O viață luminată de virtute

Ierarhul a arătat că exemplul Sfântului Paisie cel Mare îi învață pe oameni că vederea lui Dumnezeu nu este rezultatul unei simple căutări intelectuale, ci rodul unei vieți trăite în smerenie, pocăință și ascultare de voia dumnezeiască.

„Dumnezeu Se descoperă celor smeriți, celor care se pocăiesc, celor care iubesc rugăciunea și caută să împlinească voia Sa”, a spus Preasfinția Sa.

„Deși era mare nevoitor, Sfântul Paisie nu s-a despărțit de oameni. Primea pe cei care veneau la el, îi mângâia, îi sfătuia și se ruga pentru ei. El știa că dragostea față de Dumnezeu se arată prin dragostea față de aproapele”.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a încheiat prin a îndemna la rugăciune: „Sfântul Cuvios Paisie cel Mare să mijlocească pentru noi înaintea tronului Preasfintei Treimi, ca să dobândim și noi curăția inimii, pacea sufletului și bucuria de a-L simți pe Hristos lucrând în viața noastră”.

Foto credit: Mănăstirea Antim