PS Paisie Sinaitul: Buna Vestire este momentul decisiv al istoriei, în care începe mântuirea omului

Buna Vestire este momentul decisiv în care începe, în mod văzut, mântuirea omului, prin intrarea Fiului lui Dumnezeu în istorie, a spus, miercuri, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal.

În predica sa, PS Paisie a subliniat că acest eveniment nu impresionează prin exterior, ci prin profunzimea lui tainică. „Nu este un eveniment spectaculos în exterior, ci unul tainic, petrecut în viața unei fecioare tinere”, a afirmat ierarhul.

Preasfinția Sa a explicat că Buna Vestire reprezintă începutul biruinței asupra morții și că mântuirea nu putea începe fără un răspuns liber al omului la chemarea lui Dumnezeu.

„Dacă Învierea este biruința deplină asupra morții, Buna Vestire este începutul acestei biruințe, momentul în care Fiul lui Dumnezeu Se face Om, Se întrupează din Fecioara Maria. Buna Vestire ne arată, așadar, că mântuirea începe cu un răspuns: răspunsul liber al omului la chemarea lui Dumnezeu. În Fecioara Maria vedem împlinirea desăvârșită a acestui răspuns”, a arătat ierarhul, evidențiind legătura directă dintre întrupare și mântuirea omului.

Maica Domnului a crezut nelimitat

Răspunsul Fecioarei Maria: „Iată roaba Domnului; fie mie după cuvântul Tău”, nu este o simplă acceptare, ci „dovada unei credințe cum n-a mai avut cineva dintre oameni”.

„Sfinții Părinți ai Bisericii spun că a fost mai ușor chiar pentru apostoli să creadă că Hristos a înviat și să propovăduiască această veste bună în toată lumea cu prețul vieții lor, odată ce L-au văzut aievea înviat, după ce au știut că a murit. A fost ușor pentru toate generațiile de creștini și e ușor și pentru noi să credem în Învierea lui Hristos, având mărturia apostolilor care și-au dat viața vestind-o, întemeiați pe vederea Învățătorului lor înviat”.

„Dar Maica Domnului a crezut pe baza unei simple făgăduințe că se va petrece cu ea un fapt care depășește legea firii și care nu s-a mai petrecut niciodată cu o altă fecioară”, a subliniat Episcopul vicar patriarhal.

Această credință nu apare întâmplător, ci este rodul unei vieți curate și al unei relații profunde cu Dumnezeu: „La această putere a credinței Fecioara Maria a ajuns prin harul lui Dumnezeu și prin viețuirea ei curată, eliberată de ispitele înrobitoare ale păcatelor. Ea era unită cu Dumnezeu prin rugăciune neîncetată. Sfântul Efrem Sirul spune că vestirea îngerului a fost un răspuns la rugăciunea ei”.

Model de credință pentru Biserică

De aceea, salutul îngerului nu este unul obișnuit: „plină de har” înseamnă că Fecioara Maria este „cu totul pătrunsă de harul lui Dumnezeu, transfigurată de prezența Lui”.

„Maica Domnului crede înainte de orice dovadă, primește în viața ei un fapt mai presus de fire și, prin credința ei, face posibil ceea ce era imposibil. În acest sens, ea este modelul credinței pentru întreaga Biserică”, a explicat ierarhul.

În același timp, PS Paisie a evidențiat legătura dintre înălțimea spirituală și smerenie.

„Răspunsul Fecioarei Maria este de o delicatețe duhovnicească profundă. Ea se tulbură la auzul acestor laude ale arhanghelului, nu din necredință, ci din smerenie. Nu cumva această laudă este o ispită? Întrebarea ei: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat?” nu exprimă îndoială, ci dorința de a înțelege lucrarea lui Dumnezeu”, a subliniat Episcopul vicar.

Maica Domnului și demnitatea omului

Un alt aspect important este rolul ascultării în istoria mântuirii. Dacă prin neascultarea Evei a intrat păcatul în lume, „prin ascultarea Fecioarei Maria începe mântuirea neamului omenesc”. Astfel, ea este numită „Eva cea nouă”, devenind model de conlucrare între om și Dumnezeu.

„Maica Domnului este numită de Sfinții Părinți „Eva cea nouă”. Dacă prin neascultarea Evei celei dintâi a intrat păcatul în lume, prin ascultarea Fecioarei Maria, „Eva cea nouă”, începe mântuirea neamului omenesc. În ea se împlinește chemarea omului de a deveni împreună-lucrător cu Dumnezeu”, a spus PS Paisie.

Maica Domnului nu se pune niciodată în centrul atenției, ci îl arată pe Hristos. „Maica Domnului nu există pentru sine, ci pentru a-L arăta lumii pe Hristos”, iar întreaga ei prezență este o chemare la ascultare, după cuvintele: „Faceți tot ce vă va spune El”.

În final, PS Paisie a vorbit despre adevărata demnitate a omului, descoperită prin acest eveniment: „Dumnezeu a ales o femeie pentru a deveni Maica Fiului Său”, iar demnitatea omului este ridicată la o înălțime de neînchipuit: aceea de a deveni locaș al lui Dumnezeu”.

Foto credit: Basilica.ro

