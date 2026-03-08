PS Paisie Sinaitul: Aproape toți bolnavii din Evanghelie au fost vindecați pentru că cineva a mijlocit pentru ei

Aproape toți bolnavii care sunt menționați în Evanghelie „au fost vindecați de către Hristos Domnul doar pentru că cineva a mijlocit pentru ei, i-a prezentat lui Iisus, s-a rugat de Iisus pentru ei”, a subliniat duminică, la Catedrala Patriarhală, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal.

„Acest lucru este cerut și nouă. Dacă nu putem vizita pe cei bolnavi, măcar să ne rugăm pentru ei Domnului Hristos, ca El să-i vindece”, a adăugat ierarhul.

Compasiunea noastră pentru cei bolnavi este un medicament la fel de important ca cele prescrise de medici, a subliniat Preasfinția Sa, care a spus că „a vizita o persoană bolnavă, chiar și pentru câteva minute, este o faptă bună”.

Rugăciune pentru cei care îngrijesc bolnavii

De sprijin moral au nevoie și cei care îngrijesc bolnavii, a adăugat părintele episcop vicar patriarhal.

„Astăzi, când se citește această Sfântă Evanghelie, se cuvine să ne amintim de cei care trebuie să îngrijească pe cei bolnavi, de oamenii suferinzi. Aproape nu există familie în care să nu fie, într-un fel sau altul, o persoană bolnavă, o persoană suferindă”, a precizat Preasfinția Sa.

„Trebuie să îi purtăm în rugăciunile noastre pe cei care îngrijesc acești bolnavi, pe cei care au profesia de medic, personalul medical sanitar, asistenți, infirmieri, dar și pe cei din familie care, de multe ori, suplinesc toate aceste profesii și au grijă de bolnavii lor.”

Preasfinția Sa a explicat Evanghelia Vindecării paraliticului din Capernaum, remarcând insistența și îndrăzneala cu care prietenii l-au adus pe bolnav înaintea Mântuitorului Iisus Hristos: „Se silesc cu orice preț să ajungă în fața Lui, chiar dacă acest lucru presupune depășirea unor reguli, a unor tipare”.

Bolnavul, definit de statutul de fiu al lui Dumnezeu

O altă observație importantă este că Mântuitorul „nu îl numește slăbănog, nu îl numește păcătos, ci îl numește fiu în sensul acesta literal, de copil, adică de om născut din nou prin credință și prin lucrare”, a explicat episcopul vicar patriarhal.

Faptul că Domnul îi iartă păcatele înainte de a-l vindeca trupește, este de asemenea important.

„Iertarea păcatelor este foarte importantă pentru vindecarea noastră atât sufletească, cât și trupească. Iertarea păcatelor este darul lui Hristos și condiția prin care noi, oamenii, putem participa la taina învierii Sale. Iertarea păcatelor este singura putere pe care Hristos Domnul o revendică”, a subliniat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

E important „să nu rămânem fixați doar pe atenția noastră la simptome. Important este să mergem la cauză, la rădăcina problemei. În lucrarea Bisericii de vindecare este esențial să vedem dacă sursa problemei, a suferinței, sunt păcatele nemărturisite”, a continuat Preasfinția Sa.

„Să ne rugăm, așadar, să ne ajute pe toți bunul Dumnezeu să lucrăm în viața noastră pentru vindecarea sufletelor noastre, a trupurilor noastre, dar și a semenilor noștri, spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră”, a încheiat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene