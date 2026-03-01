PS Paisie Sinaitul despre Biserica Icoanei din Capitală: O oază de liniște și de întâlnire cu Dumnezeu

„Într-o capitală agitată, cu ritm alert și cu multiple provocări, acest lăcaș de cult a fost și rămâne o oază de liniște și de întâlnire cu Dumnezeu”, a evidențiat duminică Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, la Biserica Icoanei din București.

În prima Duminică din Postul Mare, numită a Ortodoxiei, Episcopul vicar patriarhal a subliniat chemarea lui Dumnezeu și răspunsul omului, pornind de la Evanghelia zilei.

Preasfinția Sa a subliniat că textul evanghelic al chemării lui Filip și Natanael nu este întâmplător rânduit la începutul Postului Mare: „Înainte de orice nevoință, înainte de orice efort ascetic, există o chemare”.

Dumnezeu cheamă, omul răspunde

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a evidențiat că Ortodoxia nu este o construcție ideologică, ci o realitate vie, întemeiată pe libertatea răspunsului omului la inițiativa lui Dumnezeu.

„Nu poate fi impusă cu forța, ci doar descoperită. Dumnezeu cheamă, iar omul răspunde în libertate”.

Momentul decisiv al convertirii lui Natanael este legat de descoperirea faptului că Dumnezeu cunoaște taina inimii omului: „Omul este, în sine, o taină pentru ceilalți. Oricât de priceput ar fi cineva în analiza sufletului, nu poate pătrunde în adâncul inimii fără voia omului. Dar Dumnezeu poate!”

„Aceasta este și taina Duminicii Ortodoxiei. Ortodoxia nu este doar apărarea unor formule dogmatice, nici doar comemorarea unui moment istoric. Este mai ales mărturisirea că L-am întâlnit pe Hristos Cel viu”, a adăugat ierarhul.

Fereastră spre cer

În contextul unei societăți dominate de imagine, Episcopul vicar patriarhal a vorbit despre semnificația icoanei: „Icoana, însă, este fereastră spre cer. Ea nu captivează privirea, ci o deschide; nu închide sufletul în estetic, ci îl ridică spre veșnicie”.

Referindu-se la identitatea parohiei din Capitală, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a afirmat: „Biserica Icoanei nu este doar o denumire urbanistică, ci o mărturie a faptului că orașul poate crește în jurul unui centru spiritual”.

Episcopul vicar patriarhal a lăudat activitatea parohială condusă de părintele Liviu Nechita, care a reușit să consolideze și restaureze lăcașul de cult în perioada 2019-2022.

Procesiune cu icoane

În jurul bisericii a fost organizată o procesiune cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul, la care au participat credincioși purtând icoane în mâini.

La finalul procesiunii a fost citită rugăciunea de sfințire a icoanelor, acestea fiind stropite apoi cu agheasmă.

„Biruința Ortodoxiei este biruința lui Hristos în inimile noastre. Să păstrăm dreapta credință, să trăim dreapta credință și să devenim mărturisitori ai dreptei credințe”, a îndemnat la final Preasfinția Sa.

Foto credit: Artemie Ixari