PS Paisie Sinaitul: Biserica este chemată să rămână locul unde păcatul este condamnat, dar omul este iubit, vindecat

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a explicat duminică diferența între lucrarea Înaintemergătorului și cea a lui Hristos: pe păcătoși, Sf. Ioan Botezătorul „îi întâmpină cu asprime, cu cuvinte de foc; Hristos îi întâmpină cu milostivire”.

„Iisus nu cere mai întâi schimbarea vieții pentru a primi pe cineva, ci îi primește direct, iar această primire îi determină pe păcătoși să-și schimbe viața.”

Nu îndepărtarea, ci primirea păcătosului

„Sfântul Ioan Gură de Aur explică această diferență spunând că Ioan taie și curăță prin cuvânt, dar Hristos vindecă și înnoiește prin har. Ioan mustră, Hristos ridică; Ioan pregătește, Hristos împlinește”, a amintit ierarhul.

„Iisus aduce în învățătura, în Evanghelia Sa, un remediu nou: nu îndepărtarea, ci primirea păcătosului. În Sf. Evanghelii vedem că schimbarea vieții nu era condiția sine qua non pentru ca cineva să se poată apropia de Iisus; însă schimbarea vieții era rezultatul, sau măcar propunerea, hotărârea de a nu mai păcătui, după întâlnirea cu El.”

Se observă astfel că „iubirea și milostivirea lui Dumnezeu este fără condiții, dar nu este fără consecințe”, a adăugat Preasfinția Sa.

Iubirea necondiționată este vindecătoare

Ierarhul a amintit afirmația Sf. Isaac Sirul: Dumnezeu nu este drept în sens omenesc, ci este milostiv; iar milostivirea Lui biruie judecata.

„Aceasta nu înseamnă relativizarea păcatului, ci puterea iubirii de a-l vindeca”, a subliniat părintele episcop vicar patriarhal.

„Într-o lume ca a noastră, marcată de rupturi, de familii rănite, de soți ori de copii care apucă pe drumuri greșite, Biserica este chemată să rămână locul unde păcatul este condamnat, dar omul este iubit, vindecat. Așa cum într-o familie părinții nu încetează să-și iubească fiii rătăciți, tot astfel Biserica nu renunță la nimeni.”

Curajul mărturisirii

Sf. Ioan Botezătorul ne învață curajul și fervoarea mărturisirii, a mai subliniat părintele episcop vicar patriarhal, referindu-se la minunea cu icoana de la Schitul Românesc Prodromu din Athos, în care Sf. Ioan Botezătorul s-a încruntat.

„Această icoană a Sf. Ioan Botezătorul ne vorbește nu despre încrâncenare, ci despre fermitatea credinței care stă împotriva oricărei profanări a sfințeniei lui Dumnezeu și a demnității omului. Nu este o imagine care sperie, ci una care trezește — trezește conștiința, trezește iubirea de Dumnezeu, trezește chemarea la pocăință”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„Într-o lume în care suntem adesea îndemnați să ne adaptăm, să nu deranjăm, să nu spunem adevărul cu curaj, icoana de la Schitul românesc Prodromu ne amintește că a fi creștin înseamnă să fii martor al Adevărului, chiar dacă asta presupune neînțelegere sau opoziție.”

„Iubiți credincioși, astăzi suntem chemați să învățăm de la Sfântul Ioan Botezătorul curajul mărturisirii, sinceritatea pocăinței și dragostea față de Hristos. Să pășim cu hotărâre pe calea pocăinței nu privind-o ca pe o sarcină apăsătoare, ci ca pe o invitație la viață nouă”, a încheiat episcopul vicar patriarhal.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a oficiat duminică Sf. Liturghie la Paraclisul Catedralei Naționale împreună cu Arhim. Ciprian Grădinaru, Mare Eclesiarh, cu Arhim. Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator la Atelierele Patriarhiei Române, și cu părinții slujitori ai sfântului lăcaș.

Sursa foto: Paraclisul Catedralei Naționale