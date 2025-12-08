PS Nichifor Botoșăneanul a slujit la biserica unde s-a botezat Eminescu și a vorbit despre rostul suferinței

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a slujit duminică, în biserica parohiei „Adormirea Maicii Domnului” (Uspenia) din municipiul Botoșani, acolo unde s-a botezat poetul național Mihai Eminescu.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Preasfinția Sa a explicat de ce Dumnezeu îngăduie suferința.

„În această lume în care răul este amestecat cu binele, suferința omului are un rost. Suferința îngăduită de Dumnezeu îl face pe om mai răbdător, îl face mai înțelegător, îl face mai cinstitor. Îl face să înțeleagă cum lucrează Dumnezeu în lume și să fie cu inimă bună față de cei ce sunt în suferință în această lume”.

„Lumea aceasta este o școală despre cum să ne purtăm suferința fără să ne plângem îndelung, fără deznădejde, dar în același timp, înțelegând că atunci când ea este în viața noastră, fără să o căutăm, ea ne afânează inima și ne înțelepțește”, a explicat PS Nichifor Botoșăneanul.

Dumnezeu se face pricină de tămăduire

Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor a continuat, arătând că femeia gârbovă din Evanghelie nu s-a lăsat doborâtă de suferința îndelungată și a nădăjduit în vindecarea lui Dumnezeu.

„Femeia din Evanghelie, din pericopa evanghelică, deși era gârbovă până la pământ, ducea o suferință grea, neputând nici să privească pe om în ochi, nici să se bucure de cele ce le văzuse. Abia mergea, cu toate acestea, stăruitor a venit la templu, a stăruit în a aduce lucrarea ei înaintea lui Dumnezeu.

„Și atunci când omul vine spre Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu îi înțelege suferința și Dumnezeu se face pricină de tămăduire. Dacă demonul are o putere de învrăjbire, de sălbăticire a acestei lumi, Domnul are o putere de vindecare și ne învață să nădăjduim întru aceasta”, a subliniat ierarhul.

Mihai Eminescu a fost botezat pe 21 ianuarie 1850, în biserica parohiei Uspenia, data fiind consemnată în registrul lăcașului de cult, la câteva zile după nașterea sa, în data de 15 ianuarie.

Foto credit: Arhivă Doxologia.ro

