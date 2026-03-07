PS Nestor și PS Nichifor Botoșăneanul împlinesc cinci ani de arhierie

Doi ierarhi români împlinesc cinci ani de arhierie: Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Cei doi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au fost hirtoniți în data de 7 martie 2021: Părintele Episcop Nestor la Catedrala din Deva, de către Mitropolitul Laurențiu al Ardealului, iar Părintele Episcop vicar Nichifor Botoșăneanul la Catedrala din Iași, de către Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei.

Preasfințitul Părinte Nestor: Scurtă biografie

Actualul Episcop al Devei și Hunedoarei s-a născut în 11 iunie 1983, la Craiova, județul Dolj, primind la botez numele de Dumitru-Cristian.

În 2007 a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, iar în 2009 a absolvit un master la aceeași instituție de învățământ superior. În același an a primit tunderea în monahism și numele monahal de Nestor. A fost hirotonit ieromonah în 2011 și hirotesit arhimandrit în 2014.

După cursuri de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și o bursă de studiu la Padova, Italia, a obținut titlul de doctor al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în 2015.

În 2013, a fost consilier pastoral-liturgic al Episcopiei Devei și Hunedoarei, apoi, până în 2018, a fost vicar administrativ bisericesc, iar în perioada 2018-2021 a fost vicar administrativ eparhial.

În 25 februarie 2021, Sfântul Sinod l-a ales Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, cu titulatura Hunedoreanul, primind hirotonia în 7 martie la Catedrala din Deva.

În urma plecării la cele veșnice a Preasfințitului Părinte Gurie, Preasfințitul Părinte Nestor a fost ales, în 16 decembrie 2021, Episcop al Devei și Hunedoarei.

Citește aici o biografie detaliată.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul: Scurtă biografie

Ierarhul s-a născut la Brăila în 14 noiembrie 1967, primind la botez numele de Nicolae.

A absolvit Facultatea de Mecanică a Universității din Galați (1993), apoi Facultatea de Teologie a Universității „AL.I. Cuza” din Iași (1997), cu o lucrare de licență dedicată relației dintre fiul și părintele duhovnicesc în Patericul Egiptean.

În 2010 a absolvit studii de master la aceeași universitate ieșeană, iar în 2018 a obținut titlul de doctor al acestei instituții de învățământ superior.

S-a închinoviat în 1993 în obștea Schitului Sihla al Mănăstirii Sihăstria, jud. Neamţ. În 1996, Părintele Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei, l-a hirotonit ieromonah, iar în 2009 Mitropolitul Teofan l-a hirotesit arhimandrit.

În 2007 a fost secretar la Sectorul exarhat al Arhiepiscopiei Iașilor; în anul 2008 a fost numit stareț al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași. În 2009 a primit rangul de arhimandrit și a fost numit exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor.

A fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, cu titulatura Botoșăneanul, în ședința Sfântului Sinod din 25 februarie 2021 și hirotonit episcop în 7 martie la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Citește aici o biografie detaliată.

Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro