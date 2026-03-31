PS Nectarie, în prima vizită pastorală la românii Newcastel West: Omul are nevoie de rădăcină, de identitate și de lumină

Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei i-a vizitat duminică pentru prima dată pe românii din Newcastel West. Preasfinția Sa a subliniat importanța păstrării identității într-o lume tot mai agitată și dezorientată.

Cu prilejul vizitei, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și a discutat cu enoriașii parohiei în curs de formare.

Preasfințitul Părinte Nectarie a subliniat importanța urcușului duhovnicesc în perioada Postului Mare, arătând că adevărata schimbare începe în inimă, prin pocăință sinceră și apropiere de Dumnezeu.

„Într-o lume grăbită și adesea dezorientată, omul are nevoie de rădăcină, de identitate și de lumină – iar acestea se găsesc în Hristos și în viața trăită în Biserică”, a subliniat Preasfinția Sa.

Ierarhul a apreciat activitatea misionară desfășurată de părintele Ionuț Gorgan, care păstorește comunitatea. Preasfinția Sa a evidențiat că misiunea în diaspora cere răbdare, dragoste și multă dăruire, dar roadele nu întârzie să apară acolo unde există credință vie și unitate.

Comunitatea se află în proces de organizare, în prezent funcționând ca filie a Parohiei Waterford, și îi va primi drept ocrotitori pe Sfinții Paisie și Cleopa, alături de Sfânta Ita, o sfântă locală din Irlanda.

Foto credit: Facebook / Episcopia Irlandei și Islandei