PS Macarie: Ne rugăm ca Domnul să-i protejeze pe copii și tineri de Irozii acestor vremuri

„Ne rugăm ca Domnul să-i protejeze pe copiii noștri de pretutindeni, pe tinerii noștri de pretutindeni și pe noi toți de Irozii acestor vremuri”, a spus luni Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord.

Comunitatea ortodoxă din Stockholm s-a reunit în rugăciune la Paraclisul Centrului Episcopal. Preasfințitul Părinte Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie pentru pomenirea celor 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod.

Ierarhul a evidențiat actualitatea dureroasă a acestei sărbători și s-a rugat pentru sănătatea și buna creștere a copiilor.

„Acești copilași, odinioară în Betleemul Iudeii, au fost uciși de către trimișii regelui Irod, căutând să-L ucidă pe Însuși Împăratul care S-a întrupat pentru mântuirea noastră”, a spus Preasfinția Sa.

„Dar mai sunt alți Irozi care nu varsă sângele la propriu, însă sunt asemenea Irodului din vechime, fiindcă murdăresc mințile, împietresc inimile și ucid sufletele nevinovaților copii și ale tinerilor”.

Preasfințitul Părinte Macarie a așezat spre închinare și un fragment din moaștele Sfinților Prunci uciși în Betleem.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord