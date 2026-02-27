Suntem datori să postim nu numai de mâncare, ci trebuie să ne înfrânăm și de la păcate, îndeamnă PS Lucian

„Suntem datori să postim nu numai de la mâncare și băutură, ci trebuie să ne înfrânăm în primul rând de la păcate”, a subliniat joi Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.

Preasfinția Sa a explicat că Postul Mare este o pregătire pentru primirea bucuriei Învierii Domnului, în care trebuie să avem conștiința iertării și a pocăinței pentru propriile fapte.

„Postul Mare este un timp binecuvântat al iertării și ascultării de Dumnezeu. Dacă Adam a fost izgonit din Rai pentru neascultare, noi suntem chemați în această perioadă să ascultăm poruncile lui Dumnezeu și să le împlinim. Suntem chemați să ne iertăm unii pe alții și să-L rugăm din toată inima pe Dumnezeu să ne ierte, să ne dezlege și să ne binecuvânteze”, a transmis ierarhul pentru Trinitas TV.

„Întrezărim Crucea pe care S-a răstignit Mântuitorul sufletelor noastre și de asemenea întrezărim, dincolo de Crucea de pe Golgota, razele Învierii. De aceea, postul trebuie să fie o perioadă de veselie și bucurie duhovnicească, pentru că ne pocăim și ne apropiem de Dumnezeu”.

Preasfințitul Părinte Lucian a oficiat, la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Caransebeș, slujba Pavecerniței Mari în cadrul căreia a fost citită ultima parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul.



Foto credit: Facebook / Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” Caransebeş