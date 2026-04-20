PS Lucian a aniversat 20 de ani de slujire arhierească în Episcopia Caransebeșului

Preasfințitul Părinte Lucian a aniversat duminică 20 de ani de slujire arhierească în Episcopia Caransebeșului. Evenimentul a marcat și hramul Catedralei Episcopale „Învierea Domnului și Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de zece ierarhi: Episcopii Ignatie al Hușilor, Lucian al Caransebeșului, Nicodim al Severinului și Strehaiei, Veniamin al Basarabiei de Sud, Galaction al Alexandriei și Teleormanului, Visarion al Tulcii, Benedict al Sălajului, Nestor al Devei și Hunedoarei, Ieronim al Daciei Felix și Siluan al Ungariei.

Preasfințitul Părinte Visarion a citit mesajul de felicitare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în care a fost evidențiată activitatea pastoral-misionară a Episcopului Caransebeșului.

Mesaje aniversare

Secretarul de stat pentru culte, Ciprian Olinici, a subliniat reperele slujirii Episcopului Lucian.

„Sărbătoarea de astăzi este deodată o sărbătoare personală a episcopului locului, dar în același timp și o sărbătoare a eparhiei și a comunității”, a declarat Ciprian Olinici pentru Trinitas TV.

„Urmărind activitatea de peste 20 de ani a Preasfinției Voastre, trei lucruri fundamentale aș vrea să subliniez. În primul rând, fidelitatea față de trecut. Această fidelitate este una care caracterizează viața Bisericii. În al doilea rând, ați sesizat și a spus în lumină demnitatea oamenilor din Caraș Severin. (…) Și aici introduc și relația foarte bună pe care ați cultivat-o cu celelalte culte religioase”.

Episcopul Benedict al Sălajului a evidențiat activitatea Preasfințitului Părinte Lucian: „Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru toată lucrarea frumoasă pe care am văzut-o aici”.

Sărbătoare a eparhiei

Episcopul Lucian al Caransebeșului a explicat semnificația profundă a momentului aniversar, legată de istoria și identitatea eparhiei.

„Ne bucurăm și ne veselim duhovnicește pentru că este, într-adevăr, nu numai hramul Catedralei noastre Episcopale, ci și sărbătoarea întregii Episcopii a Caransebeșului, o Episcopie veche, o Episcopie care s-a înființat în 1865, a fost desființată abuziv de regimul comunist în 1949, iar din 1994 și-a reluat activitatea prin vrednicul de pomenire episcop Emilian Birdaș”, a spus Preasfinția Sa.

Ierarhul a evidențiat dimensiunea duhovnicească a acestei zile pentru cler și credincioși: „Întotdeauna la Duminica Tomii ne adunăm la biserică ca să ne încredințăm și noi împreună cu Sfântul Apostol Toma și să spunem din toată inima: Domnul meu și Dumnezeul meu!”.

Manifestările s-au încheiat cu un moment artistic dedicat folclorului bănățean, parte a programului „Zilele Credinței și Culturii în Episcopia Caransebeșului”, care va continua până în data de 25 aprilie.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului