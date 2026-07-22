PS Ioan Casian: Viața Sfântului Proroc Ilie este plină de prefigurări ale lui Hristos

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, a explicat luni, la Parohia „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sf. Ier. Nectarie” din Oshawa, Canada, că „viața Sf. Proroc Ilie este plină de prefigurări ale lui Hristos”.

Episcopul Canadei l-a prezentat pe Sfântul Proroc Ilie drept „unul dintre cei mai reprezentativi proroci ai Vechiului Testament, un om al postului, al rugăciunii și al râvnei pentru Dumnezeu”.

Preasfinția Sa a amintit că acesta apare alături de Mântuitorul Hristos și de Moise la Schimbarea la Față, fapt care „arată tocmai unitatea Vechiului și Noului Testament și împlinirea lor în Hristos”.

Poate schimba viața unui popor

Ierarhul a explicat că seceta din vremea prorocului nu a fost o pedeapsă, ci o chemare la întoarcerea poporului către Dumnezeu: „Seceta nu a fost o răzbunare, ci un semn de trezire la credință. Dumnezeu îi cheamă pe oameni la pocăință, iar încercările vieții sunt adesea chemări la întoarcerea către El”.

„Sf. Ilie ne arată că un singur om care Îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu poate schimba viața unui popor. Deși preoții lui Baal erau mult mai numeroși, iar Sf. Ilie era singur, Dumnezeu săvârșește minunea pogorârii focului din cer și mistuirea jertfei la rugăciunea Sf. Ilie”.

„Dumnezeu ne învață astfel că El vorbește adesea în liniștea inimii, iar pentru a-L auzi avem nevoie de rugăciune, tăcere și curăție sufletească”, a spus PS Ioan Casian aducând aminte de călătoria prorocului la Muntele Horeb.

Curajul mărturisirii adevărului în Hristos

În partea finală a predicii, Episcopul Canadei a evidențiat legătura dintre viața Sfântului Ilie și lucrarea mântuitoare a lui Hristos.

„Hrănirea lui cu pâine și carne la pârâul Cherit amintește de Sfânta Euharistie. Focul coborât peste jertfa de pe Carmel preînchipuie pogorârea Duhului Sfânt peste darurile de pâine și vin la Sfânta Liturghie. Iar ridicarea sa la cer într-un car de foc vestește Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos”.

Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să ceară mijlocirea Sfântului Proroc Ilie, „ca să ne dăruiască putere în credință, râvnă în rugăciune, milă față de cei aflați în suferință și curajul de a mărturisi adevărul lui Hristos în orice împrejurare”.

Duminică, în cadrul vizitei pastorale la aceeași parohie, Preasfințitul Părinte Ioan Casian i-a acordat părintelui Petre Busuioc Diploma de merit, iar doamnei preotese Alina Ioana Busuioc Diploma de merit și Crucea Centenară a Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de căsătorie, în semn de prețuire pentru slujirea și activitatea desfășurată în folosul comunității. De asemenea, au fost oferite distincții și susținătorilor și donatorilor parohiei.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro