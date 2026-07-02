PS Ioan Casian aniversează două decenii de arhierie

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, aniversează joi două decenii de la hirotonie în arhiereu.

Ierarhul a fost hirotonit în data de 2 iulie 2006, în Catedrala „Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena” din Chicago. Preasfinția Sa a ocupat inițial funcția de Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi.

Date biografice

Preasfințitul Părinte Ioan Casian s-a născut în data de 20 februarie 1969, în oraşul Comăneşti, judeţul Bacău.

În perioada 1989-1993 a fost student al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, absolvind cu teza de licenţă în Drept bisericesc „Iconomia în Biserica Ortodoxă” sub îndrumarea Prof. Dr. Ioan Floca.

Între 1993-1995 s-a aflat în Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul” din Ierusalim. În acest timp a urmat cursuri de greacă veche, de franceză şi de iniţiere în tehnica picturii şi restaurării de icoane. În 1995, a fost tuns rasofor.

Între 1995-1998 a urmat cursurile Universităţii Pontificale „Sf. Anselm de Canterbury” (Roma) – Facultatea de Istorie şi Spiritualitate monastică şi Patristică şi Institutul Pontifical Oriental, Specialitatea Istorie, Artă şi limbi clasice (greaca şi latina veche).

Slujirea clericală

În 24 iunie 2001 a fost hirotonit preot pe seama Mănăstirii „Înălţarea Sfintei Cruci” (Malvialle, Franţa). În data de 1 noiembrie 2001 a primit tunderea în monahism. A locuit o scurtă perioadă în Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Maldon, Essex, Anglia.

Între anii 2002-2003 a fost preot paroh la Biserica „Sfântul Iosif” din Bordeaux. Din aprilie 2003 până în iunie 2006, a fost preot paroh la Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din New York (USA). În 2004 a fost ridicat în treapta de arhimandrit.

Arhimandritul Ioan Casian a fost propus pentru funcţia de Episcop vicar de Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, actualmente Mitropolitul celor două Americi.

A fost ales în această funcție de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședinta din 2 martie 2006.

În ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 28 octombrie 2016, Preasfinţitul Părinte Ioan Casian de Vicina a fost ales Episcop Ortodox Român al Canadei. Ceremonia de întronizare a avut loc duminică, 7 mai 2017, în Biserica „Sfântul Gheorghe” din Saint Hubert, Montreal, Canada.

Foto credit: Basilica.ro