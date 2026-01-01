PS Ignatie: Timpul-îndumnezeit este timpul-iubire, dar nu omenească, ci cea pe care Hristos a venit să ne-o împărtășească

„Timpul-îndumnezeit este timpul-iubire, dar nu omenească, ci cea pe care Hristos, întrupându-Se, a venit ca să ne-o împărtășească despre iubirea autentică a lui Dumnezeu. Este iubirea care îmbrățișează făptura, omul, cu tot cu păcatele sale, cu rupturile sale lăuntrice cu toate răvășirile și frământările pe care le poartă în lumea aceasta”, a spus Episcopul Ignatie al Hușilor în noaptea dintre ani.

Ierarhul a explicat că ceea ce ar putea fi numit „timpul-păcat” ne împrăștie și ne aduce suferință, și o stare de plictiseală și de părăsire, de îndepărtare față de Dumnezeu.

Pe de altă parte, „timpul îndumnezeit sau plin de harul lui Dumnezeu este un timp-miracol inaugurat odată cu venirea lui Hristos, cu Întruparea Lui în lumea aceasta”, a spus Preasfințitul Părinte Ignatie.

„Timpul-miracol este timpul impregnat de foarte multă iubire, de această constantă preocupare lăuntrică a omului de a nu pierde nicio clipă comuniunea cu Dumnezeu. Este timpul care ne adună, care ne reface unitatea ființei noastre și ne așază într-o stare de permanentă uimire și multă bucurie.”

Sfinții ne demonstrează că acest timp îndumnezeit este nu numai posibil, ci și realizabil în viața noastră”, a spus părintele episcop.

„Timpul-păcat este un timp-absență, lipsit de plinătate și de sens. În momentele în care păcatul ne covârșește, noi trăim o stare de debusolare incredibilă și nu mai găsim acel punct de referință care este Hristos, simțirea harului dumnezeiesc necreat în viața noastră.”

Ierarhul a amintit că Iubirea omenească exclude omul zdrobit de păcat, în timp ce „iubirea dumnezeiască este cea care vindecă, cea care tămăduiește și reface sănătatea spirituală a unui om răvășit de păcat”.

„Așa îmi doresc și vă doresc și dumneavoastră, să ne dăruiască Bunul Dumnezeu un timp-minune, un timp-îndumnezeit, plin de sens, plin de Dumnezeu”, a încheiat Episcopul Hușilor.

Preasfințitul Părinte Ignatie a oficiat slujba trecerii dintre ani la Catedrala Episcopală din Huși.

Foto credit: Episcopia Hușilor