PS Ignatie despre pocăință: Descoperim adevărul despre noi înșine

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a evidențiat duminică la Mănăstirea „Alexandru Vlahuță” din județul Vaslui că „doar prin pocăință descoperim adevărul despre noi înșine”.

Episcopul Ignatie a explicat legătura dintre pocăință și Împărăția lui Dumnezeu, pornind de la cuvintele Mântuitorului: „Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția cerurilor” (Matei 4, 17).

Stare de schimbare radicală

Preasfinția Sa a subliniat că pocăința nu se reduce la regret sau remușcare, ci este o cale prin care omul ajunge să se cunoască pe sine în adevăr: „Prin pocăință trebuie să înțelegem nu doar regretul pentru păcatele săvârșite, ci faptul că ne înlesnește să aflăm adevărul despre noi înșine, exact așa cum suntem”.

Episcopul Hușilor a arătat că Taina Pocăinței este o lucrare de reînnoire lăuntrică, prin care omul se poate ridica din starea de păcat: „Indiferent câtă murdărie a păcatului am acumulat, dacă intrăm în această stare de schimbare radicală a vieții noastre”.

Făcând referire la învățătura Sfântului Ioan Scărarul, Preasfințitul Părinte Ignatie a explicat că Împărăția lui Dumnezeu începe să fie trăită încă din această viață: „Când începem lucrarea pocăinței în viața noastră, începem să gustăm din ceea ce înseamnă Împărăția lui Dumnezeu”.

Darul pocăinței adevărate

În acest sens, episcopul a atras atenția asupra pericolului judecării aproapelui și a amintit cuvântul Sfântului Paisie Aghioritul, potrivit căruia omul duhovnicesc „vede florile”, iar cel rău caută „spurcăciunea”.

„Dacă avem lucrarea pocăinței înrădăcinată în ființa noastră, vom căuta întotdeauna să-l vedem pe cel de lângă noi în funcție de câtă îndreptare manifestă”, a subliniat Episcopul Hușilor.

„Prin pocăință, avem șansa, pe care o primim de la Dumnezeu, să ne purificăm duhovnicește și să devenim oameni noi.”, i-a îndemnat Preasfinția Sa pe credincioși.

În cadrul Sfintei Liturghii, Episcopul Ignatie l-a hirotonit ierodiacon pe monahul Petru, viețuitor al Mănăstirii Prodromița din comuna Tanacu, județul Vaslui.

Foto credit: Episcopia Hușilor