PS Ignatie: Putem să ne dăruim iubirii dacă renunțăm la sinele nostru păcătos

Episcopul Ignatie al Hușilor i-a îndemnat duminică pe credincioși „să se dăruiască iubirii prin renunțarea la sinele păcătos și egoist și să încerce să încline balanța în a-i sluji mai mult pe cei din jur, fără să se neglijeze pe ei înșiși”.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Șerbotești din județul Vaslui. Ierarhul a subliniat sensul Sfintei Cruci, pornind de la cuvintele Mântuitorului: „Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34).

„Biserica ne pune spre adâncire în inima noastră taina Crucii. Dacă vom privi mai adânc la ceea ce semnifică Crucea Domnului, vom vedea că nu este vorba în primul rând de suferință, ci mai ales de iubirea absolută a lui Dumnezeu pentru noi, oamenii”.

Episcopul Ignatie a arătat că suferința lui Hristos este diferită de cea a oamenilor: „Hristos a suferit, continuând să ne iubească fără nicio intermitență, fără niciun fel de breșă, indiferent câtă ură, dispreț și ingratitudine am manifestat față de El”.

Negarea sinelui egoist

Referindu-se la sensul lepădării de sine, ierarhul a explicat că aceasta este o traducere mai fidelă a textului din limba greacă, care înseamnă negarea sinelui egoist.

Preasfinția Sa a atras atenția asupra influențelor culturale contemporane: „Din nefericire, concepțiile psihologice de astăzi ne învață să fim egoiști, adică să punem nevoile proprii în prim plan și să le neglijăm pe ale celor din jurul nostru”.

„Noutatea absolută a Crucii și a răstignirii lui Hristos este că Dumnezeu ne iubește chiar și atunci când noi Îi întoarcem spatele, când Îl batjocorim, scuipăm sau când Îl calomniem”.

Lupta pentru iubire

Preasfinția Sa a subliniat că lupta pentru iubire este esențială în viața creștină, citându-l pe Sfântul Sofronie de la Essex: „Adevărata luptă este cea pentru iubire. Nu există luptă mai grea și mai anevoioasă decât lupta pentru iubire între oameni”.

„Biserica ne invită să facem o incizie în egoul nostru și să scoatem de acolo tot ceea ce căutăm noi ca să fim în centrul atenției”, a subliniat Episcopul Ignatie.

Ierarhul a încheiat cu un îndemn în lupta împotriva egoismului: „Să ne retragem din fața răutății și a ingratitudinii cuiva care se comportă inadecvat, continuând să iubim în taină”.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Ignatie l-a hirotesit iconom stavrofor pe părintele Alin Iordăchiță, în semn de prețuire pentru activitatea pastoral-misionară și edilitară desfășurată.

Foto credit: Episcopia Hușilor