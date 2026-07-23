PS Benedict a sfințit noul iconostas al bisericii din Popteleac și a binecuvântat capela mortuară

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a sfințit luni noul iconostas al bisericii Parohiei Popteleac din județul Sălaj și a binecuvântat capela mortuară din localitate.

Părintele episcop a slujit în ziua de pomenire a Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, hramul bisericii parohiale.

Ierarhul a oficiat rânduiala sfințirii iconostasului de la ora 9:30, urmată de Sfânta Liturghie, iar după slujba de la biserica parohială a binecuvântat capela funerară din localitate, ridicată cu sprijinul Primăriei Comunei Gârbou.

Sfântul Ilie, model de căutare a lui Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Benedict a vorbit despre Sfântul Proroc Ilie ca model de credință și de căutare a lui Dumnezeu:

„Sfântul Proroc Ilie a avut conștiința chemării pe care i-a făcut-o Dumnezeu, dar și conștiința că misiunea sa se încheie. Nu el este Mântuitorul lumii, ci este cel care L-a prevestit pe Mântuitorul lumii, pe Domnul Hristos, prin chipul și prin misiunea sa”.

Ierarhul a explicat că adevărata putere nu se arată prin izbânzile exterioare, ci prin omul care Îl caută pe Dumnezeu cu toată inima și învață să-I asculte glasul.

„Zelul nu este suficient, iar Sfântul Proroc Ilie a înțeles lucrul acesta. De la început a fost zelos pentru Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a supus unor experiențe complicate, prin care să își exerseze dependența de El și nu autosuficiența”, a subliniat Preasfinția Sa.

Daruri oferite în semn de apreciere

Pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată, părintele paroh Paul-Sergiu Chețe a fost hirotesit iconom, cu dreptul de a purta brâu roșu.

Binefăcătorii parohiei, între care primarul comunei Gârbou, Gheorghe-Dorin Tripon, au primit diplome de apreciere.

Foto credit: Facebook / Episcopia Sălajului