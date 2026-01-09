Hramul bisericii unității militare din Zalău: PS Benedict a subliniat rolul Sfântului Ioan la Botezul Domnului

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a slujit miercuri la hramul bisericii unității militare din Zalău și a vorbit despre rolul Sfântul Ioan la Botezul Domnului, subliniind că Înaintemergătorul Domnului este „protagonistul sărbătorii Bobotezei”.

Episcopul Sălajului a explicat rânduiala liturgică a Bisericii de a cinsti, în ziua următoare unui praznic împărătesc, persoana prin care lucrarea mântuitoare s-a împlinit.

Preasfinția Sa a arătat că Botezul Domnului a fost săvârșit „prin mâna Sfântului Proroc Ioan Botezătorul”, motiv pentru care soborul acestuia este așezat imediat după Bobotează.

Expresia desăvârșită a dragostei

Privind la mărturiile Scripturii și ale tradiției liturgice, Episcopul Benedict a evidențiat forța duhovnicească a chipului Înaintemergătorului: „Ne fascinează chipul său, dar, în același timp, ne și înfricoșează, pentru că pare să aibă o prezență intransigentă față de tot ceea ce înseamnă realitatea păcatului și a răului”.

Episcopul a subliniat fidelitatea Sfântului Ioan față de misiunea sa, arătând că acesta nu caută afirmarea de sine, ci descoperirea lui Hristos: „Sfântul Ioan Botezătorul trăiește pentru Cel pe Care Îl propovăduiește și spune limpede: El să crească, iar eu să mă micșorez”.

„Aceasta este expresia desăvârșită a dragostei, pentru că atunci când slujești pe cineva nu te pui pe tine în evidență, ci îi faci loc celuilalt”.

Cunoașterea dumnezeiască

Despre cunoașterea duhovnicească, Preasfinția Sa a spus, pornind de la mărturia Sfântului Ioan care spune: „Eu nu L-am cunoscut, deși Îl știa omenește. Cunoașterea dumnezeiască nu vine din apropierea omenească, ci este descoperire de sus. Glasul Tatălui și pogorârea Duhului Sfânt L-au făcut cunoscut pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu”.

„Una este să avem informații despre Scriptură și viața Bisericii și alta este experiența duhovnicească propriu-zisă. Experiența adevărată este descoperirea Duhului Sfânt, iar atunci toate realitățile se arată într-o lumină nouă”.

„Sfântul Ioan este glasul Cuvântului, portavocea lui Dumnezeu. Nu cosmetizează mesajul și nu îl diminuează. De aceea, când spune: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii, centrul de atenție se mută de la el la Hristos”, a concluzionat Preasfințitul Părinte Benedict.

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”, aflată în incinta unității militare din Zalău, a fost construită cu sprijinul cadrelor militare și al credincioșilor, fiind sfințită în anul 2022.

Foto credit: Episcopia Sălajului