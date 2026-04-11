PS Benedict, Pastorala de Paști: Femeile mironosițe, în prim-planul lucrării de înnoire săvârșite de Hristos

„Zorii duminicii Învierii le arată pe femeile mironosițe actori principali ai lucrării de înnoire pe care Hristos o săvârșește în lume”, a evidențiat Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, în Pastorala de Paști din 2026.

Ierarhul a arătat că femeile mironosițe au demonstrat că barierele pot fi depășite de dragoste.

„Obstacolul pietrei mari de mormânt sau al morții, ca ultim stadiu al realității, este depășit de dragoste, mai puternică decât moartea (Cântarea cântărilor 8,6), care marchează o nouă axă de gândire, pornind de la realitate așa cum este ea”.

„Îngerul le răsplătește comportamentul, deschizând ceea ce părea închis: De ce căutați pe Cel viu între cei morți? Nu este aici, ci a înviat (Luca 24, 5-6). O astfel de atitudine atunci și aici se răsplătește cu simțământul învierii”, a explicat PS Benedict.

Mamele duhovnicești ale poporului

În continuare, ierarhul a explicat, prin exemplul mironosițelor și al Sfintelor femei românce canonizate recent, rolul femeii în „transmiterea credinței în familie, ca mamă sau bunică, în discreție, dar cu consistență, pornind de la darul, slujirea și lucrarea ei specifică”.

Potrivit Preasfinției Sale, Sfintele femei românce manifestă spirit pascal prin comportamentul lor.

„Sfintele femei românce pot fi socotite mame duhovnicești ale poporului, care risipesc smerenie, dragoste de aproapele, credință puternică, răbdare în necazuri sau curajul de a mărturisi. Ele ne dezvăluie spiritul pascal adâncit în comportamente, în situații ostile, ca rezistență discretă și, deopotrivă, activă”, a continuat Episcopul Sălajului.

Lucrarea femeii creștine în lume se face „discret, în ascuns, fără așteptări, în situații concrete, în particularul comun al vieții”.

„Harul învierii se vădește, mai ales, ca asceză împotriva imaginii, iar sfințenia ca retragere și profunzime. Pentru a argumenta această caracteristică, o evocăm pe Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț (mama Sfântului Dometie cel Milostiv), care vădește maternitatea în cadrele unei sfințenii cuminți ascunse – copii crescuți în frica lui Dumnezeu, muncă cinstită și responsabilitate, apoi în viața monahală, într-o consecvență firească, transferând aceleași valori spirituale în noua sa formă de viețuire”, a afirmat Episcopul.

Rolul femeii în societate

Pentru a ilustra curajul femeii creștine, ierarhul a menționat cazul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evloghia de la Samurcășești.

„Curajul se generează nu atât prin algoritme raționale, autosugestie sau analize de situație, ci, mai ales, prin prezență. Domnul însemna pentru femeile mironosițe o prezență lăuntrică constantă”.

„Această stare se caracterizează prin pace, siguranță interioară, încredere, care, practic și înspre în afară, se manifestă ca încurajare și mângâiere comunitară, așa cum se întâmpla în cazul Cuvioasei Mucenițe Evloghia de la Samurcășești, o mare misionară creștină a veacului trecut, ucisă în bătaie de comuniști pentru credința sa”, a explicat PS Benedict.

În concluzia Pastoralei, PS Benedict a afirmat că în zilele de sărbătoare ce urmează „suntem chemați să luăm mângâiere, să primim încurajare, dar și să ne asumăm responsabilități”, iar rolul femeii în societate „se cere a fi reevaluat, nu doar în sensul de revendicări și drepturi, ci, cu precădere, ca șansă, ca participare, ca lucrare”.

Foto credit: Episcopia Sălajului

