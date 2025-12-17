PS Benedict despre suferința din iubire pentru om a lui Dumnezeu: Nu este indiferent la răspunsul nostru

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a subliniat duminică faptul că Dumnezeu suferă când omul nu răspunde la dragostea Sa.

Vorbind la Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, despre Pilda celor chemați la cină, Preasfinția Sa a spus că „pilda aceasta exprimă suferința lui Dumnezeu, că El ne pregătește ospăț, ne pregătește Împărăția Lui și noi găsim mereu motive și motive pentru a amâna sau poate pentru a întârzia sau chiar a refuza o astfel de invitație atât de onorantă”.

„Dumnezeu nu este indiferent față de răspunsul omului, ci suferă atunci când omul amână întâlnirea cu El și caută argumente pentru a nu veni”, a spus ierarhul.

Preasfințitul Părinte Benedict a explicat că una dintre principalele cauze ale refuzului este atașamentul față de bunurile materiale și grijile pe care acestea le nasc, griji care ajung să modeleze întreaga existență a omului.

Grijile vieții și agitația lumii

„Problema nu este că ai un pământ sau o casă, ci faptul că aceste posesiuni îți ocupă mintea atât de mult încât nu-ți mai dau spațiu și la altceva. Devii subordonat grijilor. Grijile acestea ajung să-ți consume energia interioară și să te facă să consideri mai important ceea ce ai decât întâlnirea cu cel care te invită”, a spus părintele episcop.

Refuzul de către om al invitației primite de la Dumnezeu este legat și de ritmul alert al vieții contemporane, care nu mai lasă loc reflecției și discernământului duhovnicesc, a spus Episcopul Benedict.

„Ritmul acesta alert nu te mai lasă să gândești ce este cu adevărat necesar în viața aceasta și de ce te poți lipsi. Te obișnuiești cu cele ale lumii și ajungi să nu mai simți bucuria întâlnirii, pentru că nu mai ai timp să te oprești și să răspunzi chemării lui Dumnezeu”, a precizat Preasfinția Sa.

Slujire la biserica de lângă spitalul orășenesc

Ierarhul a slujit la biserica Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din incinta Spitalului Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj.

Din sobor au făcut parte Arhid. Sergiu-Iustin Pop, consilier eparhial și fiu al parohiei, Pr. Dan Haiduc, protopopul de Șimleu Silvaniei, pr. prof. Cosmin Porcar, inspector școlar și preotul paroh Petru-Mircea Pop.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Benedict l-a felicitat pe preotul paroh Petru-Mircea Pop, care și-a sărbătorit ziua de naștere.

Biserica din incinta spitalului din Șimleu Silvaniei a fost sfințită în 20 septembrie 2009.

Foto credit: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului (arhivă)