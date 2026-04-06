PS Benedict aniversează un an de la întronizare

Cel mai tânăr arhiereu român aniversează luni un an de la întronizarea ca Episcop al Sălajului.

A fost ales în această demnitate în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 27 martie 2025 și întronizat în 6 aprilie, același an.

În perioada 2020-2025, Preasfinția Sa a fost Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, afirmând la hirotonie că-și dorește să fie un prieten al tinerilor.

Același deziderat l-a reiterat și la întronizarea ca Episcop al Sălajului: „Un loc special îl voi oferi pastorației tinerilor, nu foarte mulți rămași în orașele mici sau la sate, însă cu nădejdea că se vor întoarce cândva”.

Date biografice

Episcopul Benedict al Sălajului s-a născut în 13 februarie 1984 la Sartăș, orașul Baia de Arieș, județul Alba, în familia preotului Ioan și a preotesei Elena Mărioara Vesa, și a primit la botez numele de Valentin-Cosmin.

A fost tuns în monahism în 17 ianuarie 2015 la Mănăstirea Nicula, unde l-a avut naș de călugărie pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, actualul arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

A fost hirotonit ieromonah în 30 ianuarie, același an. În data de 1 ianuarie 2016 a fost hirotesit protosinghel, iar în 2017, de Crăciun, Mitropolitul Andrei l-a ridicat la rangul de arhimandrit.

Studii

Preasfinția Sa a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a studiat la Institutul Ecumenic de la Bossey, Elveția (2009-2011) și la Instituto Teologico „Sant’Antonio Dottore” din Padova, Italia (2011-2012), și are două diplome de doctorat – de la universitățile din Cluj-Napoca și din Padova.

Este autorul a numeroase cărți, studii și articole și un bun cunoscător al limbilor clasice (siriacă, greacă și latină), precum și al celor de circulație internațională (engleză, franceză și italiană). Din 2013, este membru al Asociației Siriaciștilor din Italia.

În prezent, Episcopul Benedict al Sălajului este conferențiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro