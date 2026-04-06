PS Andrei a explicat că sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim este o lecție de smerenie

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc, unde a explicat că sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim este un exemplu de smerenie.

Preasfinția Sa a evidențiat modul în care Mântuitorul a intrat în cetate: „Fiul lui Dumnezeu intră smerit, nu călare pe cal, ci pe asin, coborându-Se la nivelul omului de rând”.

Referindu-se la relatările evanghelice, ierarhul a amintit momentul întâmpinării Domnului de către mulțime: „Cei din Ierusalim au luat ramuri de finic în mâini și strigau: „Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel, Osana”.

„Osana înseamnă salvează-ne, mântuiește-ne. De aici vine și numele lui Iisus, Cel care mântuiește. Ucenicii nu au înțeles atunci aceste lucruri, dar le-au înțeles după ce Iisus S-a preaslăvit”.

Episcopul Covasnei și Harghitei a explicat legătura dintre această sărbătoare și perioada pascală: „Floriile leagă săptămâna mare de postul de 40 de zile”, deschizând astfel drumul către Înviere.

În încheiere, ierarhul a evidențiat sensul profund al sărbătorii Paștilor: „Cuvântul Paști înseamnă trecere. Iisus a trecut din moarte la viață. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le”.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei