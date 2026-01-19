PS Andrei: Toate cele bune vin de la Dumnezeu și nu trebuie să uităm să-I mulțumim

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a evidențiat duminică recunoștința față de Dumnezeu, amintind că „toate cele bune vin de la El și nu trebuie să uităm să-I mulțumim, nu doar cu vorba, ci cu viața schimbată”.

Episcopul Covasnei și Harghitei a slujit la Catedrala „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Preasfinția Sa a explicat contextul și mesajul duhovnicesc al pericopei evanghelice: „Cuvântul-cheie al Evangheliei de astăzi este mila”. Episcopul Andrei a arătat că lepra, considerată incurabilă în acea vreme, nu însemna doar suferință trupească, ci și excludere socială: „Lepra îi scotea pe oameni din societate, din familie și din comunitate. După cum spune Fericitul Augustin, cea mai mare boală nu era lepra, ci izolarea”.

Referindu-se la atitudinea Mântuitorului, Episcopul Covasnei și Harghitei a evidențiat ascultarea ca început al vindecării: „Mântuitorul nu le cere nimic, nu le pune condiții, ci le spune doar: Mergeți și vă arătați preoților. Dumnezeu nu le-a verificat boala, ci credința în cuvântul Lui”.

Preasfințitul Părinte Andrei a remarcat faptul că doar unul dintre cei zece leproși, samarineanul, s-a întors să mulțumească, iar acest gest a avut o semnificație mai profundă decât simpla recunoștință: „A fost izbăvit și de boală, și de rătăcire. Aceasta este începutul mântuirii”.

„Dumnezeu nu are nevoie de recunoștința noastră, ci vrea să vadă dacă ne-am făcut mai buni. Calea vindecării este calea spre Sfânta Maică Biserică și spre Sfintele Taine”, a subliniat ierarhul.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei