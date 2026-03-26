PS Andrei, despre Buna Vestire: Cel Atotputernic nu Se face om fără acordul Maicii Preacurate

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a spus miercuri la Mănăstirea „Schimbarea la Față” (județul Covasna) că sărbătoarea Bunei Vestiri descoperă și marea smerenie a lui Dumnezeu, deoarece „Cel Atotputernic nu Se face om fără acordul Maicii Preacurate”.

PS Andrei a vorbit și despre răspunsul Maicii Domnului, afirmând că Fecioara Maria „nu a pus întrebări, nu s-a îndoit, ci plină de smerenie și de ascultare a spus: „Fie mie după cuvântul tău”, subliniind că „prin acest fie are loc întruparea”.

Preasfinția Sa a afirmat importanța Maicii Domnului în viața Bisericii.

„Maica Domnului este prima icoană vie a Bisericii, ascultătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea familiilor creștine, a mamelor, a copiilor și a fecioarelor, precum și a monahilor și monahiilor”, a transmis ierarhul.

Criza familiei de azi

Vorbind despre situația familiei de astăzi, Episcopul Covasnei și Harghitei a declarat că societatea se află într-o criză, deoarece „în societatea de astăzi avem mai multe divorțuri decât nașteri de copii, de patru ori s-au înmulțit cei care pleacă din această lume decât cei care vin”, arătând că aceasta vine din lipsa răbdării și a jertfei”.

Ierarhul a avertizat împotriva destrămării căsniciilor, deoarece „copiii care cresc fără unul dintre părinți nu cresc normal”, subliniind nevoia de responsabilitate și statornicie.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a oferit distincția „Crucea Eparhială pentru clerici” Părintelui Ieroschimonah Ghenadie Trif, duhovnicul obștii de maici a mănăstirii din Sita Buzăului.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei

