Protopopiatul Vălenii de Munte a organizat o tabără pentru copii din Episcopia Basarabiei de Sud

Protopopiatul Vălenii de Munte din județul Prahova a organizat tabăra „Bucuria vacanței”, la care participă 15 copii din Episcopia Basarabiei de Sud.

Programul, desfășurat în perioada 19–25 iulie, îmbină rugăciunea, pelerinajele și activitățile educative, oferind participanților „un cadru propice dezvoltării spirituale și personale”, prin experiențe duhovnicești, culturale și recreative.

Potrivit unei postări publicate de Episcopia Basarabiei de Sud pe pagina de Facebook, participarea copiilor la această tabără „reprezintă o valoroasă oportunitate de îmbogățire duhovnicească, de cunoaștere a patrimoniului spiritual și cultural românesc și de întărire a comuniunii dintre tinerii din cele două eparhii”.

Pe parcursul taberei, participanții au avut prilejul să viziteze mai multe obiective culturale și duhovnicești, precum mănăstirile Crasna, Suzana și Cheia, din județul Prahova.

Totodată, copiii au putut descoperi frumusețea artei liturgice în cadrul unui atelier de confecționare a veșmintelor bisericești. Programul a fost completat de jocuri educative, drumeții și momente de socializare.

Reprezentanții Episcopiei Basarabiei de Sud au transmis mulțumiri Protopopiatului Vălenii de Munte, voluntarilor și tuturor celor implicați în organizarea taberei: „Ne rugăm ca Dumnezeu să răsplătească osteneala și dragostea tuturor celor care contribuie la educarea și formarea creștină a tinerei generații”.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud