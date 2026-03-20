Protopopiatul Huedin a găzduit lansarea colecției „Cântările Triodului Transilvan”

La sediul Protopopiatului din Huedin a avut loc marți lansarea colecției „Cântările Triodului Transilvan”.

Lucrarea este semnată de părintele Vasile Stanciu, profesor de Muzică Bisericească la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Întâlnirea a fost deschisă de părintele Dan Lupuțan, protopopul Huedinului. În continuare, părintele arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, a evidențiat importanța volumului pentru viața liturgică.

Lucrarea a fost tipărită în anul 2025 la Editura Renașterea și face parte dintr-un amplu proiect editorial de muzică bisericească inițiat de autor în urmă cu peste trei decenii.

Evenimentul a avut loc în cadrul ședinței administrative lunare a clericilor din Protopopiatul Huedin.

Alcătuirea colecției

Colecția „Cântările Triodului Transilvan” cuprinde cântări alcătuite pe o singură voce, în notație liniară, inspirate din tradiția muzicală specifică spațiului transilvănean.

Repertoriul include cântări începând cu Duminica Vameșului și a Fariseului și continuă pe parcursul întregii perioade a Triodului, până în Sfânta și Marea Sâmbătă.

Potrivit autorului, pregătirea volumului pentru tipar s-a desfășurat pe parcursul a cinci ani, implicând activități de culegere, selecție și compoziție, realizate în spiritul tradiției muzicii bisericești din Transilvania.

Lucrarea se înscrie în seria publicațiilor dedicate susținerii și valorificării patrimoniului liturgic și muzical ortodox din Transilvania.

Foto credit: Facebook / Protopopiatul Huedin