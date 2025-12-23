Protoieria Sector 3 Capitală a împărțit daruri pentru 200 de familii

Protoieria Sector 3 Capitală a împărțit vineri daruri pentru 200 de familii vulnerabile social. Activitatea s-a desfășurat la sediul protoieriei.

Persoanele cu posibilități materiale limitate, care se află în evidența Biroului de asistență socială al instituției, au primit pachete cu alimente de bază și produse tradiționale.

Înainte de a distribui produsele de primă necesitate, părintele protopop Florin Busuioc a adresat celor prezenți un mesaj despre speranță și comuniune în pregătirea pentru Nașterea Domnului.

„Astăzi am avut o întâlnire cu acești oameni minunați. După cum afirmă Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, în iubire omul se odihnește și din iubire, primind și dăruind continuu, crește”, a spus părintele protopop.

„Din iubirea lui Hristos am învățat și noi, primind atâtea daruri de la El: darul sănătății, al inteligenței, al posibilității de a lucra în lumea aceasta. Copleșiți de aceste daruri, ne-am gândit să le ducem mai departe în viețile și în familiile celor care au fost mai puțin dăruiți decât noi”.

Evenimentul a fost însoțit și de un recital de colinde susținut de copii de la Centrul de zi „Sfânta Muceniță Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureș­tilor. Micii colindători au primit, la final, daruri din partea organizatorilor.

Programul de sprijin va continua în perioada următoare cu beneficiarii serviciilor Cantinei sociale „Sfânta Maria” din București.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu