Proiect: Elevii premiați la olimpiadele și concursurile școlare se pot înscrie la liceu fără să susțină Evaluarea Națională

Elevii premiați la olimpiadele și concursurile școlare internaționale ar putea fi admiși la liceu fără să fie nevoiți să susțină Evaluarea Națională, prevede proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2026 – 2027, pus joi în consultare publică.

Proiectul se referă la elevii care au obținut pe parcursul gimnaziului premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de MEC ori premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de minister.

„Absolvenții clasei a VIII-a pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a reglementat prin prezenta metodologie într-un singur județ, fără susținerea Evaluării Naționale și fără susținerea probelor de aptitudini, respectiv a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și, respectiv, fără a li se calcula media de admitere”, se menţionează în metodologia publicată în transparenţă decizională.

Conform proiectului, înscrierea absolvenților menționați se realizează pe baza listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera de pregătire profesională la care se face înscrierea.

Olimpicii la Religie

Anexa metodologiei prevede ca elevii care au obţinut în gimnaziu premiul I la Olimpiada Naţională de Religie pot fi admişi fără examenul de Evaluare Naţională la filierele teoretice şi vocaţionale, profilurile umanist/teologic, specializările Filologie/Teologie şi Ştiinţe sociale.

La aceleaşi specializări se pot înscrie şi elevii care au obţinut premiul I la Olimpiada interdisciplinară „Cultură şi spiritualitate românească”.

Înscrierea în clasa a IX-a a olimpicilor se va face peste numărul maxim de elevi din clasele prevăzute conform Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat.

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice pe adresa de e-mail [email protected].

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