Programul slujirii ierarhilor de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul

De sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii, prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Mănăstirea „Schimbarea la Față” din Sita Buzăului.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Nușeni, județul Bistrița-Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Dobrița, județul Gorj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea Românești, județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Apostol Andrei” – Berivoi, județul Brașov.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Mănăstirea Viforâta, județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” de la Sânger, județul Mureș.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Pahomie, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” de pe Transfăgărășan, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Schitul Săseni, județul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Biserica „Sfântul Ilie” din municipiul Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Mănăstirea Feredeu, județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Stanbridge, Regatul Unit.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji la Mănăstirea Florești, județul Vaslui.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Schitul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” de pe Muntele Semenic, județul Cara-Severin.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Ilie” din Dragomirești, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Schitul de Sus, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Naum, Mitropolit de Ruse, și cu Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, la Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Toplița, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Alexandria.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Popteleac, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Deva.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Mănăstirea Bogdănești, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Catedrala din Giula, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din localitatea Albac, județul Alba.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Mănăstirea Piatra Tăieturii – „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji în Parohia „Sfântul Ștefan cel Mare și Sfântul Nectarie” din Oshawa, Ontario.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în Parohia Călugărenii Noi, județul Botoșani.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Băișoara, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Dobrești, județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Ilie” din Șcheia, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” de la Dealu Mare, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Schitul „Duminica Femeilor Mironosițe și Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” de la Poiana Muierii, Petrila, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereul vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Domnului și Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel” din Cenicientos, Spania.

Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereul vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Radu Vodă din București.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Dragoș Stroian