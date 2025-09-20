Programul slujirii ierarhilor în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci

În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfânta Treime” din Măguri, județul Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, cu Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, cu Înaltpreasfinţitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, cu Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, cu Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, cu Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, cu Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, cu Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, cu Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, și cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Mănăstirea Tismana, din județul Gorj.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și cu Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, la Mănăstirea „Pogorârea Duhului Sfânt și Nașterea Maicii Domnului” din satul Găvănoasa, raionul Cahul, Republica Moldova.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Biserica „Sfântul Teodosie de la Brazi“ din Osnabrück, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Biserica „Sfântul Cuvios Siluan Athonitul” și „Sfânta Filoteia” din Concepción, Chile.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Biserica Postârnacu din comuna Cornești, județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din comuna Pantelimon, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” – Cugir IV, județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Parohia Blidari, județul Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Treime” – Ionești din comuna Buzoești, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Unirii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Focșani, județul Vrancea.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Veche din Arad.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Gepiu-Colonie, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Tăriceni, județul Călărași.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Biserica „Sfinții Împărați Constantin si Elena” din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Parohia Botoroaga, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Parohia Drăgăneasca, județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Măcin, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Parohia Ciumărna, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Satu Nou, Republica Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii „Sfânta Maria” din Techirghiol, județul Constanța.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Biserica „Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare” din localitatea Venaria Reale, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul” din Albacete, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Biserica „Buna Vestire” și „Sfinții Ierarhi Calinic de la Cernica și Svitun cel Smerit de la Winchester și Stavanger” din Stavanger, Norvegia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Altarul de Vară „Sfinții Cuvioși Cleopa și Paisie” și „Sfântul Cuvios Irodion” al Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Efrem cel Nou” din Mono, provincia canadiană Ontario.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nectarie” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 – București.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Biserica din Dorobanți, județul Iași.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Parohia Bologa, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Parohia „Buna Vestire” și „Soborul Sfinților Putneni” – Paraclis Mitropolitan din Sculeni, raionul Ungheni, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” și „Acoperământul Maicii Domnului” din Villingen, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Parohia Nicani, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, va sluji la Parohia Sântana II, județul Arad.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Dacia, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica „Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul” din Alcañiz, Spania.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu