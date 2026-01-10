Programul slujirii ierarhilor în Duminica de după Botezul Domnului

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, în Duminica de după Botezul Domnului, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Liturghia oficiată în paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Parohia „Sfântul Arhidiacon Ștefan” – Uricani II, din Protopopiatul Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji Parohia Sibiu – Inferior II din municipiul Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Crăiești, județul Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea „Toți Sfinții” din cadrul Centrului Eparhial din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Teologul” din Chișinău.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la Biserica „Soborul Maicii Domnului” și „Sfântul Ilie” din cadrul Reședinței Mitropolitane de la Limours, Franța.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Parohia „Sfinții Petru și Pavel” din Erlangen, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Misiunea „Înălțarea Domnului” din Piedmont, statul american California.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Schitul „Sf. Nifon, Patriarhul Constantinopolului” din Oeștii Pământeni, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Focșani, județul Vrancea.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” – Londra IX, din Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji la Mănăstirea „Alexandru Vlahuță”, județul Vaslui.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Parohia Sat Bătrân, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Biserica „Buna Vestire” din Oradea.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Strehaia din județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Parohia „Nașterea Domnului” din Bălți, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Biserica „Sf. Pantelimon” din Cahul, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Parohia Brânceni, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Crișeni, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Schitul „Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici” din Bălata, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Parohia „Sfântul Proroc Ioan Botezatorul” din localitatea Iancaid, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Paraclisul Episcopal din Gyula, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Paraclisul Episcopal „Înălțarea Sfintei Cruci” din Torino, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Parohia „Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu” din Almendralejo, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Stockholm, Suedia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe” și „Sfinții Epictet și Astion” din Saint-Hubert, Québec, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfântul Columba” din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Zosin din județul Botoșani.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Biserica „Sfânta Treime” din orașul Călărași, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Roman.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, va sluji la Paraclisul Arhiepiscopal „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Arad.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Roșiori, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Parohia Bacea , județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Desești, județul Maramureș.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Radu Vodă