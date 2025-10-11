Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 21-a după Rusalii

În Duminica a 21-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Nichita Romanul”.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din zona Valea Chintăului a municipiului Cluj-Napoca, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Parohia Bulzești, județul Dolj.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Teologul” din Chișinău, Republica Moldova.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Winterthur, Elveția.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Parohia „Întâmpinarea Domnului“ și „Sf. Mc. Ecaterina” din Aschaffenburg, Germania, împreună cu Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, și cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Parohia „Sf. Parascheva” din Andover, Massachusetts, USA.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Parohia Pietroșița III, județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Parohia Căpușu de Câmpie, județul Mureș.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Parohia Genuneni, comuna Frâncești, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Parohia Buzoești, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Parohia Hângulești, județul Vrancea.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Biserica „Sf. Trei Ierarhi” din municipiul Brăila.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Parohia Vărădia de Mureș, județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Parohia „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” din Pinerolo, Italia.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji la Catedrala Episcopală din Huși.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Schitul „Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Nicolinț, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Biserica „Sf. Arh. Mihail si Gavriil” a Parohiei Chișlaz, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Trestia, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica „Sf. Cuv. Parascheva” din cartierul Schela Nouă al municipiului Drobeta-Turnu Severin.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Parohia „Sfântul Serghie de Radonej” din Vărvăreuca, raionul Florești, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Slobozia, județul Ialomița.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a Parohiei Bilbor, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Alexandria.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Parohia Frasinu, comuna Băneasa, județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanaților, va sluji la Parohia Comanca din Deveselu, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji Biserica „Sf. Cuv. Paraschiva” din Dăeni, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Schimbarea la Față” din filia Răcăștia a Parohiei Mânerău, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală din Vârșeț, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Gyula împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Torino, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Amposta, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Parohia „Înălțarea Domnului” și „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din Ljubljana, Slovenia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” de la Reședința Eparhială din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Parohia „Sf. Cuv. Paraschiva” și „Sf. Proroc Ilie” din Newmarket, în provincia canadiană Ontario.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Parohia „Sfântul Evin” și „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Monasterevin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Parohia Piscu, județul Ilfov.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji în Parohia „Sf. Cuv. Parascheva” din Bragadiru, județul Ilfov.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Parohia Dudești-Cioplea 1 din Capitală.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Parohia Timișoara Blașcovici din municipiul Timișoara.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Parohia „Buna Vestire și Soborul Sfinților Putneni” – Paraclis Mitropolitan din Sculeni, raionul Ungheni, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Târșolț, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” a Parohiei Ponor, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Madrid, Spania.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu