Programul slujirii ierarhilor în Duminica dinaintea Nașterii Domnului

În Duminica dinaintea Nașterii Domnului, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Cetățuia din Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la biserica „Sfântul Ilie și Sfântul Mucenic Mina” din municipiul Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Dumitru” din Bistrița.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la mănăstirea „Toți Sfinții” din cadrul Centrului Eparhial.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul mitropolitan „Sf. Ioan Teologul” din Chișinău.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la biserica „Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Klagenfurt, Austria, împreună cu Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sfinții Împărați”, Chicago, Statele Unite.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Govora din județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la paraclisul reședinței Arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” și „Intrarea Domnului în Ierusalim” din Parohia Varlaam, județul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia Sfântul Apostol Andrei, Eastbourne, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji în Parohia „Domneasca” din municipiul Bârlad.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh”, Pipirig din județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din parohia Șușturogi, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica „Nașterea Domnului” din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la parohia ,,Sfântul Ierarh Nicolae” Ocnița, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în parohia „Sfântul Nicolae” din satul Cenac, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Parohia „Sfântul Ierarh Nifon” din Călărași.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei si Harghitei, va sluji la Mănăstirea „Schimbarea la Față” din Sita Buzăului, județul Covasna.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Parohia Prunaru, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Mănăstirea Comana.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli” din Făgărașul Nou, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Marin, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Schitul „Sfântul Ierarh Nectarie” – Nandru, județul Hunedoara, împreună cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală din Vârșeț, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Catedrala din Giula, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului” de la Sediul Eparhial (Roma).

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfânta Muceniță Cecilia” din Lloret de Mar, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Parohia „Învierea Domnului și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul” din Oslo, Norvegia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe, Sf. Epictet și Astion, Saint-Hubert”, Quebec, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei în parohia „Sfântul Cuvios Evin” din Munster și „Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași” din Monasterevin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din București.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la parohia „Sfânta Mahramă și Sfinții Martiri Brâncoveni” din Iași.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la mănăstirea Cebza.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Parohia „Sfânta Treime” din orașul Călărași, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Parohia „Sfântul Ilie” Rădăuți, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Giurgeni, județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, va sluji la biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, Parohia Arad-Centru, județul Arad.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul și Sfântul Ierarh Victor de Zaragoza” din Utebo, Spania.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord

