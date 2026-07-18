Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 7-a după Rusalii

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, în Duminica a 7-a după Rusalii, conform următorului program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Spiridon și Sfântul Proroc Ilie” din Sânpetru, județul Brașov.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Urișor, județul Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea „Toți Sfinții” din cadrul Centrului Eparhial din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea Sânandrei Colonie, județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău, Republica Moldova.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia Boholț, județul Brașov.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în Parohia Dumbrava, județul Mureș.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în Parohia Pârâieni, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Schitul „Sfântul Nifon, Patriarhul Constantinopolului” din satul Oeștii-Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului Eparhial din Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Biserica Șega I, din cartierul Cadaș-Silvaș, Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Sfântul Proroc Ilie” din Londra – Finchley, Regatul Unit.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji la Biserica „Sfântul Ilie” din Huși.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în Parohia Gârliște din județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Biserica „Schimbarea la Față a Domnului și Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” de la Schitul Vârtop, al Mănăstirii Izbuc, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Borșa II, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji în Parohia „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din municipiul Drobeta-Turnu Severin.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Naum, Mitropolit de Ruse, și cu Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Toplița, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la biserica din Drăghiceni, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica „Sfântul Ilie” din Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Bozna, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală din Vârșeț, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va asista la Mănăstirea Kovil, din Serbia.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji în Parohia „Sfântul Nicolae” din Vama, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Andrei Șaguna” din Windsor, Ontario, Canada.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din Capitală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Bisericani, județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în Parohia Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în Parohia „Sfânta Treime” din orașul Călărași, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în Parohia „Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Crailsheim, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Iliești, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Ciolpani, județul Bacău.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Scărișoara, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Parohia Boz, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereul vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum” din Baza, Spania.

Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereul vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon-Nou”, Paraclis Patriarhal, din București.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei