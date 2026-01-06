Programul slujirii ierarhilor de sărbătoarea Soborului Sf. Ioan Botezătorul

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, la praznicul Soborului Sf. Ioan Botezătorul, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din Bistrița.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea „Toți Sfinții” din cadrul Centrului Eparhial din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Teologul” din Chișinău.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Nürnberg, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Parohia „Înălțarea Sf. Cruci”, Upland, California, SUA.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Catedrala din Târgoviște.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din municipiul Alba Iulia.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicu Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Biserica „Sfântul Dumitru” – Narcisa din municipiul Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din municipiul Pitești.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Parohia „Sf. Ioan Botezătorul” din municipiul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” din municipiul Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Parohia „Sf. Ier. Ioan Maximovici” din Colchester – Essex, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji la Parohia „Sfântul Ioan” din municipiul Bârlad.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Caransebeș.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Schitul „Sf. Ioan Botezătorul” din Oradea.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul” din Scărișoara Nouă, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Parohia Grecescu din Drobeta-Turnu Severin.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Paraclisul Episcopal din municipiul Bălți.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Catedrala „Sfântul Ierarh Dionisie” din Cahul, Republica Molodva.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Izvoru Mureșului, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Parohia Baciu, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Bolintin Vale, județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanaților, va sluji la Mănăstirea Căluiu, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din filia Băltenii de Sus, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din cadrul unității militare din Zalău.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Măgura, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Mănăstirea Arbore, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Giula, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Paraclisul „Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop” din localitatea Carsoli, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Madrid, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, Suedia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe” și „Sfinții Epictet și Astion” din Saint-Hubert, Québec, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Centrul Eparhial din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din Capitală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Biserica „Sf. Nicolae” din Hârlău, județul Iași.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din cartierul clujean Mărăști.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Parohia Timișoara Fratelia din municipiul Timișoara.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Biserica „Sfânta Treime” din orașul Călărași, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea Cămârzani, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Biserica „Sfântul Ioan” din municipiul Bacău.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, va sluji la Paraclisul Arhiepiscopal „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Arad.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Crișan, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Domnului” și „Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel” din Cenicientos, Spania.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu