Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 19-a după Rusalii

În Duminica a 19-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, vor sluji după următorul program, transmis de eparhii, prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”-Galata din Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Apostol Toma” din cartierul clujean Mărăști.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji în Biserica cu hramul „Sfânta Treime” a Parohiei Turburea, judeţul Gorj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, cu Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, cu Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cu Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, cu Presasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, cu Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, și cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, la Catedrala Arhiepiscopală din Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la Mănăstirea „Buna Vestire” din Rosiers, Franța, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și cu Preasfinţitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji Parohia „Sfântul Ierarh Iosif de la Partoș” din Pfarrkirchen, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji în Parohia „Învierea Domnului” din Sacramento, California.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în Parohia Deal, județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Turnu, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Parohia „Maica Precista” din municipiul Pitești.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în Parohia Țintești din județul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfinţitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Biserica Misiunii Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” și „Sfânta Triduana” din Edinburgh, Scoția, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji în Parohia Subcetate, Protopiatul Hațeg, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji în Parohia Cărbunari, Protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji în Parohia Albulești, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud va sluji în Parohia „Sfântul Ambrozie”- Apărătorii Patriei 2 din București.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei si Harghitei, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Gălăuțaș, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji în Parohia Troianu 2, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji în Parohia „Sfântul Ștefan” din municipiul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” de la Saon, protopopiatul Niculițel.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji în Parohia „Pogorârea Duhului Sfânt” din Milano.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia ortodoxă română „Sfântul Mucenic Mina” din Alcazar de San Juan, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji în Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Jönköping, Suedia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji în Parohia „Sfântul Apostol Toma” și „Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop”, din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei, va sluji în Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Calgary, Alberta.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji în Parohia Mireș, județul Prahova.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Siluan Athonitul”-Talpalari din Iași.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji a Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Preasfinţitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în Parohia „Buna Vestire” și „Soborul Sfinților Putneni”-Paraclis Mitropolitan, din localitatea Sculeni, Ungheni, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în Parohia „Învierea Domnului” şi „Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi” din Mannheim, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în Parohia Panaci, din județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji în Parohia „Adormirea Maicii Domnului”- Dealu Nou din județul Bacău.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji în Parohia Deal, Protopopiatul Sebeș, județul Alba.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu Vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și Sfânta Muceniță Iustina fecioara” din Azuqueca de Henares, Spania.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix

