Programul slujirii ierarhilor de sărbătoarea Sf. M. Mc. Gheorghe

De sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii, prin intermediul Radio Trinitas.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Biserica „Sf. Gheorghe” din Botoșani.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Schitul „Înălțarea Domnului” din comuna Veștem, județul Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Dej.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” Priseaca din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în Parohia Bara, județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala din Nürnberg.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Suiești.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Mănăstirea Robaia din județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji în Parohia Beceni din județul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” din municipiul Tecuci, județul Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Mănăstirea Feredeu, județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Sf. M. Mc. Gheorghe”, Londra, Holborn, UK.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Catedrala istorică „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Caransebeș.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Biserica „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Parohia Meziad, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji la Biserica din incinta Muzeului Satului din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica „Sfântul Gheorghe” – Vechi din municipiul Drobeta-Turnu Severin.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Slobozia, județul Ialomița.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Pantrocrator din Drăgănești Vlașca, împreună cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, și cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Paraclisul Schitului din satul Varlaam, Adunații Copăceni, județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din municipiul Slatina.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji Biserica „Sf. Gheorghe” (cu ceas) din Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Cehu Silvaniei, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Deva.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Catedrala Epsicopală din Giula.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Madrid.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Mănăstirea Mirăuți din județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Belbourn, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe și Sfântul Epictet și Astion” din Saint-Hubert, Quebec.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Biserica Statului Major al Forțelor Terestre.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Biserica „Sf. Gheorghe”- vechea Catedrala Mitropolitana din Iași.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Ciuruleasa, județul Alba.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci şi Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din München.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea Voroneț, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji în Parohia Cordun, Protopopiatul Roman.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Turț Băi, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Deva.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Portimão, Portugalia.

Foto credit: Basilica.ro